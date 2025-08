'Pnrr, anche la Corte dei Conti boccia il Governo su Missione salute'

'Arriva l'ennesima bocciatura alla gestione del Governo sulla Missione Salute del Pnrr. Questa volta è la Corte dei Conti - non certo un'eversiva forza politica - a mettere nero su bianco i pesanti ritardi sullo stato di attuazione. A soli 10 mesi dalla scadenza finale, la spesa effettiva è ferma intorno a un magro 20%. In particolare, come già denunciato più volte da noi, è l'assistenza territoriale a pagare enorme lentezza nella realizzazione dei progetti'. Lo scrivono in una nota i parlamentari del Movimento 5 Stelle delle Commissioni Affari sociali di Camera e Senato. 'Non contento di aver tagliato oltre 1.800 posti letto tra terapie intensive e semi-intensive, e più di 500 strutture di prossimità come Case e Ospedali di comunità - dichiarano gli esponenti di M5S - il governo Meloni procede a passo di lumaca anche sulle strutture sopravvissute ai tagli, che peraltro risultano in molti casi poco funzionanti e prive di personale'.

'Ora non sono più sufficienti le generiche promesse di impegno: l'Esecutivo deve svegliarsi, prendere in mano la situazione e raggiungere gli obiettivi prefissati - esortano i parlamentari pentastellati - Altrimenti, avrà soltanto dimostrato di non essere nemmeno in grado di sfruttare la più grande occasione della storia per la nostra sanità pubblica'.