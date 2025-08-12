La commovente catena umana che si muoveva compatta dragando la riva non è servita. È stato ritrovato senza vita il corpo di Carlo Panizzo, il bambino di sei anni scomparso nel pomeriggio dell’11 agosto a Ca’ Pasquali, sul litorale di Cavallino-Treporti (Venezia). I sommozzatori dei vigili del fuoco lo hanno individuato intorno alle 3 del mattino, a circa cento metri dalla riva e a due metri di profondità, nei pressi dei frangiflutti. Decisivo l’impiego di un sonar per la localizzazione.
Le ricerche erano scattate subito dopo la segnalazione della madre, che aveva perso di vista il figlio mentre facevano il bagno. La Guardia costiera aveva attivato motovedette, gommoni e pattuglie via terra, con il supporto di due elicotteri (uno dei vigili del fuoco e uno della polizia) e di un aereo ATR-42 dotato di sistemi di rilevamento notturno. Alle operazioni avevano preso parte sommozzatori, bagnini, turisti e volontari che lungo la battigia avevano formato anche una catena umana nella speranza di trovare il bambino in acque basse o sulla spiaggia.
Foto Dire
Trovato il corpo senza vita di Carlo Panizzo, il bimbo disperso tra le onde di Cavallino
I sommozzatori dei vigili del fuoco lo hanno individuato intorno alle 3 del mattino, a circa cento metri dalla riva e a due metri di profondità
