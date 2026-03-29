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Sondaggio Pagnoncelli, batosta post referendaria per Fdi: il partito scivola al 26,7%

Sondaggio Pagnoncelli, batosta post referendaria per Fdi: il partito scivola al 26,7%

Nell’opposizione guadagnano il Pd che cresce dell’1,3%, collocandosi al 22% e tornando ai dati di circa un anno fa e il Movimento 5 Stelle che cresce dello 0,8%

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Fratelli d’Italia perde oltre l’1%, passando dal 28,0% di febbraio al 26,7% attuale. Forza Italia vede un incremento quasi analogo, è stimata al 9,5%, contro l’8,4% del mese scorso mentre la Lega rimane sostanzialmente stabile (6,3%) così come Noi Moderati (1%). Futuro nazionale di Vannacci perde lo 0,6% e si colloca al 3%.

I dati negativi per il centrodestra arrivano dall'ultimo sondaggio di Nando Pagnoncelli per il Corriere della Sera.

Nell’opposizione guadagnano il Pd che cresce dell’1,3%, collocandosi al 22% e tornando ai dati di circa un anno fa, il Movimento 5 Stelle cresce dello 0,8% e si colloca al 14,2%. In controtendenza Avs che perde lo 0,7% arrivando al 6,1%. Azione è al 3% mentre Italia Viva al 2,3%. Il governo arretra, nell’indice di apprezzamento, di tre punti, passando dal 43 al 40. Un dato simile per la presidente del Consiglio che passa dal 44 al 40.

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