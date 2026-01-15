Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Trovata senza vita Annabella Martinelli: il suo corpo in un casolare

Annabella si sarebbe impiccata, poco distante da dove era stata rinvenuta la sua bicicletta

Annabella Martinelli non c’è più. Si fermano le ricerche. Il corpo della 22enne di Padova, di cui si erano perse le tracce la notte del 6 gennaio, è stato trovato oggi, giovedì 15 gennaio, in un casolare nel bosco, sui Colli Euganei. Era proprio nella zona su cui si stavano concentrando le ricerche: un team di 80 persone e cani molecolari, la stava cercando da oltre una settimana, nei dintorni di Teolo.

Dalle prime notizie emerse, pare si sia tolta la vita: Annabella si sarebbe impiccata, poco distante da dove era stata rinvenuta la sua bicicletta, il 10 gennaio scorso, in una strada di Teolo (Padova), ai piedi dei Colli Euganei. E dove quella notte era stata avvistata l’ultima volta da una testimone che, notandola sola, si era fermata per chiedere se avesse bisogno di aiuto.

