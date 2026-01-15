Trovata senza vita Annabella Martinelli: il suo corpo in un casolare

Annabella Martinelli non c’è più. Si fermano le ricerche. Il corpo della 22enne di Padova, di cui si erano perse le tracce la notte del 6 gennaio, è stato trovato oggi, giovedì 15 gennaio, in un casolare nel bosco, sui Colli Euganei. Era proprio nella zona su cui si stavano concentrando le ricerche: un team di 80 persone e cani molecolari, la stava cercando da oltre una settimana, nei dintorni di Teolo.

Dalle prime notizie emerse, pare si sia tolta la vita: Annabella si sarebbe impiccata, poco distante da dove era stata rinvenuta la sua bicicletta, il 10 gennaio scorso, in una strada di Teolo (Padova), ai piedi dei Colli Euganei. E dove quella notte era stata avvistata l’ultima volta da una testimone che, notandola sola, si era fermata per chiedere se avesse bisogno di aiuto.