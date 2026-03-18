Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Mossa pre-referendum della Meloni: taglio delle accise per solo 20 giorni

Mossa pre-referendum della Meloni: taglio delle accise per solo 20 giorni

Salvini: 'Un sostanzioso aiuto, a tempo perché bisogna vedere cosa succede in Medioriente'

1 minuto di lettura

A quattro giorni dal voto sul referendum giustizia, dal Governo arriva un sostanzioso taglio delle accise che porterà a un risparmio di 25 centesimi al litro sui carburanti. La misura - secondo quanto previsto da una bozza del decreto - resterà in vigore per appena 20 giorni. Il provvedimento prevede anche il potenziamento del ruolo di Mr. Prezzi e il credito di imposta per gli autotrasportatori. 'Combattiamo la speculazione e intanto abbassiamo i prezzi di benzina e gasolio', ha affermato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni al termine del Cdm.

'Siamo intervenuti oggi in Consiglio dei ministri - ha spiegato Meloni - con un decreto che riguarda il prezzo del carburante, la priorità in questo momento. Siamo intervenuti con 3 misure. Di fatto noi tagliamo 25 centesimi al litro, introduciamo un credito d'imposta per gli autotrasportatori, perché non vogliamo che l'aumento del prezzo si trasferisca sui beni di consumo, e diamo vita a un meccanismo anti speculazione che di fatto lega il prezzo del carburante all'andamento reale del prezzo del petrolio, introducendo delle sanzioni per chi dovesse discostarsi'.

Si tratta di 'un sostanzioso aiuto, a tempo - ha spiegato il vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini - perché bisogna vedere cosa succede in Medioriente. Non stiamo parlando di 3 o 4 centesimi al litro' ma 'di 20-25 centesimi al litro. È chiaro che questo deve essere automaticamente tolto dal prezzo: se il diesel è mediamente a 2-2,10 euro, deve scendere sotto i 2 e scendere sotto l'1,90', ha chiosato Salvini.

Foto Italpress

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Caro carburanti, Salvini: 'Tetto per il diesel va messo sotto 1,90 euro al litro'. Stasera il Cdm

Caro carburanti, Salvini: 'Tetto per il diesel va messo sotto 1,90 euro al litro'. Stasera il Cdm

Carburanti, Franchini: 'Promessa tradita su accise, autotrasportatori non sono il bancomat dello Stato'

Carburanti, Franchini: 'Promessa tradita su accise, autotrasportatori non sono il bancomat dello Stato'

Accise, il taglio era nel programma elettorale: tutte le promesse non mantenute dalla Meloni

Accise, il taglio era nel programma elettorale: tutte le promesse non mantenute dalla Meloni

Modena, Salvini in visita al banchetto della Lega

Modena, Salvini in visita al banchetto della Lega

Referendum giustizia, dalla Meloni tesi infondate che agitano le paure degli italiani

Referendum giustizia, dalla Meloni tesi infondate che agitano le paure degli italiani

Zerbino italico

Zerbino italico

Articoli più Letti Referendum, la capo di Gabinetto del ministro Carlo Nordio: 'Se vince il no scappo dall'Italia'

Referendum, la capo di Gabinetto del ministro Carlo Nordio: 'Se vince il no scappo dall'Italia'

Referendum, da Meloni toni da Armageddon: 'Se non passa la riforma stupratori e pedofili rimessi in libertà'

Referendum, da Meloni toni da Armageddon: 'Se non passa la riforma stupratori e pedofili rimessi in libertà'

È morto il piccolo Domenico, il bimbo trapiantato a Napoli

È morto il piccolo Domenico, il bimbo trapiantato a Napoli

Vittorio Sgarbi è stato assolto per il quadro di Rutilio Manetti

Vittorio Sgarbi è stato assolto per il quadro di Rutilio Manetti

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli Recenti Referendum, l'appello per il Sì del parlamentare Fdi: 'Usate il solito sistema clientelare'

Referendum, l'appello per il Sì del parlamentare Fdi: 'Usate il solito sistema clientelare'

È morta a 76 anni Enrica Bonaccorti: lottava da un anno contro un tumore al pancreas

È morta a 76 anni Enrica Bonaccorti: lottava da un anno contro un tumore al pancreas

Incidente con merci pericolose sull’A4, Franchini: 'Sicurezza Adr senza controlli. La legge c'è ma è come non ci fosse'

Incidente con merci pericolose sull’A4, Franchini: 'Sicurezza Adr senza controlli. La legge c'è ma è come non ci fosse'

Caos in A4, autoarticolato tampona cisterna e prende fuoco

Caos in A4, autoarticolato tampona cisterna e prende fuoco