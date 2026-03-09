Referendum, la capo di Gabinetto del ministro Carlo Nordio: 'Se vince il no scappo dall'Italia'

'Io ho un’inchiesta in corso, scapperò da questo Paese' se non passa la riforma dell’ordinamento giudiziario. A parlare è Giusi Bartolozzi, capo di Gabinetto del ministro Carlo Nordio che rischia il processo sul caso Almasri per l’accusa di false informazioni e sul cui caso la maggioranza di centrodestra alla Camera punta a sollevare conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale contro la Procura di Roma che conduce le indagini. Il contesto in cui Bartolozzi esprime la sua difesa della riforma sulla separazione delle carriere è un dibattito sull’emittente siciliana Telecolor, durante la trasmissione ‘Il Punto’ andata in onda sabato 7 marzo, che viene rilanciata oggi sui social dalla senatrice di Alleanza Verdi e Sinistra, Ilaria Cucchi, che posta anche il video.

'La capa di Gabinetto di Nordio, Giusi Bartolozzi, lo ha detto chiaramente – scrive nel post su Facebook Cucchi – Se la riforma non passa, lei scappa dall’Italia per sottrarsi alle indagini. Io invece ho vissuto sulla mia pelle più di 16 anni di processi senza mai perdere fiducia nella giustizia, nonostante tutti gli interventi a gamba tesa che abbiamo dovuto subire'.

Ma cosa succede durante il dibattito? Al tavolo della discussione sono sedute sia Bartolozzi che Cucchi.

La capo di gabinetto del ministro della Giustizia difende con forza le ragioni del “sì” alla riforma su cui il 22 e il 23 marzo si esprimeranno i cittadini. Durante un passaggio del suo intervento Bartolozzi dice: 'Quando la magistratura avrà riacquisito la sua credibilità le aziende si fideranno del nostro Paese e torneranno a investire, i giovani che vanno via perché non credono nel nostro Paese ritorneranno perchè la magistratura sarà una parte di quei tre ordini dello Stato che fanno andare bene l’Italia'. A questo punto Bartolozzi viene interrotta da un ospite al talk che osserva: 'Capisco che la magistratura sia la panacea di tutti i mali, ma che addirittura la riforma faccia rientrare i cervelli all’estero lo trovo un po’ eccessivo…'. Bartolozzi replica: “No no, assolutamente sì perché io scappo… io ho un’inchiesta in corso. Io scapperò da questo Paese. Diciamo la verità, finché le cose non ci capitano sulla pelle, voi non avete idea di che cosa vuol dire, chiaro?”.