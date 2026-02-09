Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

È morto Antonino Zichichi, il fisico innamorato di Dio: aveva 96 anni

Ordinario di fisica superiore dal 1965 al 2006 alla facoltà di scienze dell’Università di Bologna

 E’ morto, all’età di 96 anni, Antonino Zichichi, fisico e divulgatore scientifico italiano, specializzato nel campo della fisica delle particelle elementari. Nato a Trapani, è stato autore di numerose ricerche, contributi e realizzazioni in vari campi della fisica nucleare e subnucleare. Da scienziato era profondamente convinto nella esistenza di Dio.

'La scienza mi ha insegnato che l’Universo è governato da leggi rigorose, armoniose, che non smettono mai di stupirmi – aveva scritto su Facebook a ottobre scorso in occasione del suo compleanno – La fede mi ha insegnato che queste leggi sono impronte lasciate da Colui che ha fatto il mondo'.

Dopo aver frequentato il liceo classico Ximenes di Trapani e compiuti gli studi universitari a Palermo, laureandosi in matematica e fisica con una tesi in fisica con Donato Palumbo, Zichichi ha lavorato presso il Fermilab di Chicago e il CERN di Ginevra, dove nel 1965 ha diretto il gruppo di ricerca che osservò per la prima volta l’antideutone, in contemporanea con un team americano dell’Alternating Gradient Synchrotron ai Brookhaven National Laboratory.

Ordinario di fisica superiore dal 1965 al 2006 alla facoltà di scienze dell'Università di Bologna, ha guidato il gruppo di fisici bolognesi durante i primi esperimenti sulle collisioni materia-antimateria presso i Laboratori nazionali di Frascati.
È stato presidente dell’Istituto nazionale di fisica nucleare dal 1977 al 1982 e nel 1978 è stato presidente anche della Società Europea di Fisica. Nel 1980 incomincia la costruzione dei Laboratori nazionali del Gran Sasso, dei quali Zichichi è stato uno dei principali fautori e ideatori. Dal 1986 è stato a capo del “World Lab”,un’associazione che sostiene i progetti scientifici in paesi del terzo mondo, fondata nel 1973 da Isidor Isaac Rabi e Zichichi stesso. Nel 1979 è stato al centro di un incidente diplomatico al momento dell’elezione del direttore del CERN. Le pressioni da parte dell’Italia a favore di Zichichi causarono una netta spaccatura al CERN tra l’Italia e tutti gli altri sostenitori, i quali non ritenevano Zichichi adatto a dirigere l’organizzazione.

