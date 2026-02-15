Sondaggio Dire, flessione Fdi e Lega: Vannacci per ora al 2%

Fratelli d’Italia sostanzialmente stabile al 30,8% facendo segnare un -0,2% sulla settimana e un -0,3% sul mese. Lieve guadagno per il Pd che attestandosi al 22,1% registra un +0,2% sulla settimana e un +0,5% sul mese. Sostanzialmente la stessa dinamica per M5S che al 12,1% registra un +0,2% sulla settimana e un valore invariato sul mese. Forza Italia con il 10,3% è stabile sulla settimana, nessuna variazione, e segna un -0,2% sul mese. È quanto rileva il sondaggio realizzato da Tecnè per l’agenzia Dire, con interviste effettuate tra l’11 e il 12 febbraio 2026.
Passando dalla doppia cifra alla singola, al quinto posto troviamo la Lega al 7,3% con -0,5% sulla settimana e -1,0% sul mese, il calo più consistente, benché non enorme, tra tutti i partiti.
Alleanza Verdi e Sinistra è al 6,0% con -0,1% sulla settimana e -0,4% sul mese.
Azione al 3,0% registra -0,1% sulla settima a e -0,3% sul mese.
Italia viva al 2,0% segna -0,1% sulla settimana e -0,2% sul mese.
Il debuttante, o quasi, Futuro nazionale di Roberto Vannacci porta a casa un 2,0%, senza variazioni su mese e settimana visto che non era precedentemente presente nelle rilevazioni.
+Europa con l’1,5% registra un -0,1% sulla settimana e nessuna variazione sul mese.
Altri partiti, sommati, fanno segnare un 2,9% complessivo con -1,3% sulla settimana e -0,1% sul mese.
