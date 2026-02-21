Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

È morto il piccolo Domenico, il bimbo trapiantato a Napoli

È morto il piccolo Domenico, il bimbo trapiantato a Napoli

Ieri gli esperti dell’ospedale Monaldi di Napoli hanno avviato il passaggio alla terapia palliativa, escludendo un accanimento terapeutico

1 minuto di lettura

Non ce l’ha fatta il bimbo trapiantato a Napoli. Domenico aveva due anni e mezzo e due mesi fa era stato sottoposto al trapianto di un cuore danneggiato. A renderlo noto l’avvocato della famiglia.

'Con profondo dolore l’Azienda Ospedaliera dei Colli comunica che questa mattina, sabato 21 febbraio 2026, il piccolo paziente sottoposto a trapianto in data 23 dicembre 2025 è deceduto a seguito di un improvviso e irreversibile peggioramento delle condizioni cliniche'. 

In una nota l’Azienda ospedaliera dei Colli, di cui fa parte l’ospedale Monaldi scrive: 'la Direzione Strategica, insieme a tutti i professionisti sanitari e non, esprime il più sentito cordoglio e si stringe con rispetto e commossa partecipazione alla famiglia in questo momento di immenso dolore'.

Ieri gli esperti dell’ospedale Monaldi di Napoli hanno avviato il passaggio alla terapia palliativa, escludendo un accanimento terapeutico. 'Non lo rianimeremo se andrà in arresto cardiaco', aveva fatto sapere ieri il team di esperti. 

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli più Letti Sondaggio Dire, Fdi sale ancora. Incognita Vannacci

Sondaggio Dire, Fdi sale ancora. Incognita Vannacci

Sondaggio Dire, flessione Fdi e Lega: Vannacci per ora al 2%

Sondaggio Dire, flessione Fdi e Lega: Vannacci per ora al 2%

È morto Antonino Zichichi, il fisico innamorato di Dio: aveva 96 anni

È morto Antonino Zichichi, il fisico innamorato di Dio: aveva 96 anni

Tajani orgoglioso e per nulla scontato: 'Non sono massone e non sono imputato'

Tajani orgoglioso e per nulla scontato: 'Non sono massone e non sono imputato'

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli Recenti Vittorio Sgarbi è stato assolto per il quadro di Rutilio Manetti

Vittorio Sgarbi è stato assolto per il quadro di Rutilio Manetti

Paura a Bibbiena: esplode un furgone con bombole di ossigeno, sei feriti

Paura a Bibbiena: esplode un furgone con bombole di ossigeno, sei feriti

Moda in lutto: è morto a 93 anni lo stilista Valentino

Moda in lutto: è morto a 93 anni lo stilista Valentino

Sondaggio Dire-Tecnè: Fdi resta in vetta, crescono Pd e Fi

Sondaggio Dire-Tecnè: Fdi resta in vetta, crescono Pd e Fi