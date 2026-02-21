È morto il piccolo Domenico, il bimbo trapiantato a Napoli

Non ce l’ha fatta il bimbo trapiantato a Napoli. Domenico aveva due anni e mezzo e due mesi fa era stato sottoposto al trapianto di un cuore danneggiato. A renderlo noto l’avvocato della famiglia.

'Con profondo dolore l’Azienda Ospedaliera dei Colli comunica che questa mattina, sabato 21 febbraio 2026, il piccolo paziente sottoposto a trapianto in data 23 dicembre 2025 è deceduto a seguito di un improvviso e irreversibile peggioramento delle condizioni cliniche'.

In una nota l’Azienda ospedaliera dei Colli, di cui fa parte l’ospedale Monaldi scrive: 'la Direzione Strategica, insieme a tutti i professionisti sanitari e non, esprime il più sentito cordoglio e si stringe con rispetto e commossa partecipazione alla famiglia in questo momento di immenso dolore'.

Ieri gli esperti dell’ospedale Monaldi di Napoli hanno avviato il passaggio alla terapia palliativa, escludendo un accanimento terapeutico. 'Non lo rianimeremo se andrà in arresto cardiaco', aveva fatto sapere ieri il team di esperti.