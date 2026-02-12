Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Paura a Bibbiena: esplode un furgone con bombole di ossigeno, sei feriti

Il mezzo che ha preso fuoco era carico di medicinali e attrezzature sanitarie

Le fiamme hanno avvolto un furgone porta medicinali e attrezzature sanitarie con a bordo alcune bombole di ossigeno, fino a che le stesse bombole hanno cominciato a esplodere. È successo stamattina a Bibbiena (Arezzo) dove il rogo, come spiegano i Vigili del fuoco intervenuti, si è propagato su tre auto e ha interessato gli appartamenti del condominio di due piani vicini all’incendio. In tutto, aggiungono i pompieri, “risultano sei persone rimaste coinvolte e soccorse dal personale sanitario e trasportate in ospedale per i controlli di rito”.


Nonostante le immagini della colonna di fumo e dell’impatto del fuoco siano impressionanti, fortunatamente, fa il punto della situazione il sindaco Filippo Vagnoli attraverso un messaggio sui social, “non ci sono dei feriti gravi dovuti alle fiamme. Sono stati portati all’ospedale per precauzione e accertamenti per l’inalazione del fumo”. Proprio per il fumo, aggiunge, con “l’Asl ci siamo consultati e per oggi in questa zona si prega di tenere chiuse le finestre”.

