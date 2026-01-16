Sondaggio Dire-Tecnè: Fdi resta in vetta, crescono Pd e Fi

I Fratelli d’Italia confermano il primato tra i partiti italiani, in aumento i consensi di Pd e Forza Italia, cala il Movimento 5 stelle. È quanto emerge dal sondaggio realizzato da Tecnè per l’agenzia Dire con interviste effettuate tra il 14 e 15 gennaio.

Fratelli d’Italia resta in testa col 31%, con un leggero calo dello 0,1%. Segue il Pd al 21,7% (+0,1), M5S al 12% (-0,1), Forza Italia al 10,6% (+0,1), Lega all’8,2% (-0,1). Avs al 6,3% (-0,1), Azione al 3,4% (+0,1), Italia Viva al 2,3% (+0,1) e infine +Europa all’1,6% (+0,1%).