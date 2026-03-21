Taglio delle accise, il governo Meloni ha preso i soldi anche dalla Sanità

Il taglio di 25 centesimi sulle accise per appena 20 giorni non solo non sta avendo i risultati sperati, con molte pompe di benzina che non hanno applicato la riduzione (qui l'allarme Federconsumatori), ma leggendo il testo del decreto legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale a pagare il conto di questa operazione saranno in larga misura – per oltre 527 milioni di euro – i bilanci dei ministeri. E il terzo taglio più pesante, da ben 86 milioni di euro, è a carico del Ministero della Salute.

È il quinto articolo del decreto quello sulle “Disposizioni finanziarie”, a rivelare come il governo intenda coprire la spesa complessiva e la tabella con la ripartizione dei tagli ministero per ministero (foto sopra) parla chiaro.

Il taglio più consistente in termini assoluti riguarda il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con 127,5 milioni di euro. Seguono il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con 96,5 milioni e il terzo posto in classifica va il Ministero della Salute con 86 milioni di euro.

