Il Governo Meloni lancia la riforma della sanità: ecco gli ospedali 'elettivi' senza Pronto soccorso

Il Governo ha approvato ieri un Disegno di legge di delega che punta a riscrivere il modello organizzativo del Servizio sanitario nazionale (qui il testo).

Si parte dalla classificazione degli ospedali: oltre a quelli di base, di primo e secondo livello, si prevede la nascita di ospedali di terzo livello e di 'ospedali elettivi'. I primi, si chiarisce all'articolo 2, corrispondono alle strutture ospedaliere di eccellenza a livello nazionale, con un bacino di utenza nazionale e sovranazionale, individuati secondo criteri omogenei tenendo conto in particolare di elevati standard di qualità, della quota di assistiti provenienti da altre regioni, e dell'attività di ricerca. Gli ospedali elettivi corrispondono invece alle strutture ospedaliere per acuti prive di pronto soccorso dove trasferire pazienti acuti non urgenti da altre strutture ospedaliere di livello superiore, prevedendo un collegamento in tempo utile con le strutture della rete di emergenza-urgenza di riferimento. Obiettivo della riforma è, anche, il famoso 'miglioramento dell'appropriatezza dell'offerta ospedaliera' con la definizione di standard minimi per le attività di ricovero. Il provvedimento punta anche alla promozione della domiciliarità.

In tale contesto, sottolinea il dicastero, 'si colloca la previsione di un riordino della disciplina dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta per rafforzare il loro contributo nell'assistenza territoriale'. Il testo non chiarisce se si tratti dell'ipotesi di riforma che prevederebbe il passaggio per medici di base e pediatri dal regime attuale della convenzione alla dipendenza diretta dal settore pubblico. Il provvedimento prevede l'adozione di decreti attuativi a 'neutralità finanziaria', salvo che il Parlamento stanzi risorse aggiuntive con provvedimenti appositi.