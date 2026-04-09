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Emilia Romagna, Forza Italia lancia l’Osservatorio sulle liste d’attesa in sanità

Emilia Romagna, Forza Italia lancia l’Osservatorio sulle liste d’attesa in sanità

'Molto male la reintroduzione del ticket sui farmaci che ha avuto come conseguenza il calo delle vendite e non ha dato i risultati economici sperati'

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“L’Emilia-Romagna deve affrontare di petto le difficoltà economiche dovute alla crisi iraniana, a partire dal costo energia. Vogliamo dare una scossa alla Giunta De Pascale che in un anno e mezzo di amministrazione ha prodotto poco o nulla e non sta risolvendo i problemi ereditati dal passato. Per questo a breve avvieremo due nuove iniziative: il piano industriale per l’Emilia-Romagna e l’Osservatorio sulle liste d’attesa in sanità'. Così il presidente del Gruppo di forza Italia nell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna, Pietro Vignali e la consigliere Valentina Castaldini.

'La Regione dovrebbe mettere intorno ad un tavolo anche le multiutility e la grande distribuzione in modo da concordare azioni per affrontare i pesanti disagi dovuti al caro energia – ha detto Vignali – Parimenti, dovrebbe avviare il piano anticrisi che noi stiamo proponendo dall’inizio di questo mandato regionale che, oltre a migliorare nel suo complesso l’azione di contrasto alla povertà ad oggi molto poco significativa, consentirebbe anche di scontare beni di prima necessità e bollette. Anche con il piano industriale che presenteremo a maggio proporremo sgravi per i settori più a rischio e incentivi agli investimenti. Nelle politiche sociali insistiamo nel riproporre il quoziente famiglia che finora ci è stato bocciato.

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Sulla sicurezza non ci stanchiamo di dire che la Regione può fare la sua parte a partire da una riforma della polizia amministrativa locale che deve diventare una forza di prossimità. Ovviamente al centro della nostra agenda c’è sempre la grande determinazione a far risolvere i problemi della sanità. Non è stato ancora elaborato un piano di abbattimento delle liste d’attesa come invece ha fatto il Piemonte aggiungendo oltre 100.000 visite ed esami anche la sera e nei weekend. Esso dovrebbe servire a invertire il calo della produzione di prestazioni sanitarie che è la causa principale dei problemi. Noi stiamo per avviare l’Osservatorio regionale sulle liste d’attesa per sviscerare tutti i problemi e proporre soluzioni. Molto male la reintroduzione del ticket sui farmaci che ha avuto come conseguenza il calo delle vendite e non ha dato i risultati sperati per sanare le esangui finanze regionali. Sul piano ambientale la battaglia è quella per rinviare nuovamente lo stop generalizzato ai diesel euro 5, in attivo ad ottobre. Una misura che rischia di paralizzare l'economia, visto che il 50% dei veicoli delle Pmi sono euro 5. Lavoriamo sempre con molta attenzione su alluvione e territorio, dove ancora aspettiamo la revisione della legge urbanistica.
Su questi e altri argomenti di competenza regionale avremo il supporto di esperti di settore da noi selezionati. Saranno 70 per 38 diversi temi amministrativi'.

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