Domenica delle Palme, l'appello del Papa: 'Dio non ascolta le preghiere di chi fa la guerra'

'Dio è amore. Abbiate pietà. Deponete le armi, ricordatevi che siete fratelli'. Lo ha detto Papa Leone XIV durante l’omelia della Domenica delle Palme in Piazza San Pietro. 'Questo è il nostro Dio: Gesù, Re della pace – afferma il Pontefice -. Un Dio che rifiuta la guerra, che nessuno può usare per giustificare la guerra, che non ascolta la preghiera di chi fa la guerra e la rigetta dicendo: Anche se moltiplicaste le preghiere, io non ascolterei: le vostre mani grondano sangue'.

'Guardando a Gesù, che è stato crocifisso per noi, vediamo i crocifissi dell’umanità. Nelle sue piaghe vediamo le ferite di tante donne e uomini di oggi. Nel suo ultimo grido rivolto al Padre sentiamo il pianto di chi è abbattuto, di chi è senza speranza, di chi è malato, di chi è solo - continua il Papa -. E soprattutto sentiamo il gemito di dolore di tutti coloro che sono oppressi dalla violenza e di tutte le vittime della guerra'.

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