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Festa del Papà: 19 marzo

Festa del Papà: 19 marzo

La sua venerazione ha origini antiche, la prima volta che il 19 marzo è stato indicato come il suo giorno di celebrazione risale all'anno 800

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La festa del Papà, che in Italia si celebra il 19 marzo, coincide con la festa di San Giuseppe, una figura importantissima nella tradizione cristiana.

San Giuseppe è conosciuto come il padre putativo di Gesù e lo sposo di Maria; ha cresciuto il Figlio di Dio con amore e dedizione, diventando in questo modo un modello di umiltà, bontà e responsabilità. Giuseppe discendeva dalla casa di Davide e di mestiere faceva il falegname.

La sua vita non fu semplice, come anche l'accettazione del concepimento di Maria per mezzo dello Spirito Santo, ma lui non ebbe dubbi e abbracciò il suo ruolo con fede e tanto coraggio, facendo il possibile per proteggere la sua famiglia e accompagnando Gesù nella crescita passo dopo passo. San Giuseppe è considerato il protettore dei lavoratori, delle famiglie e, soprattutto, dei padri.

La sua venerazione ha origini antiche, la prima volta che il 19 marzo è stato indicato come il suo giorno di celebrazione risale all'anno 800 in un antico calendario liturgico. Con il tempo la Chiesa ha reso questa festa sempre più importante, fino a dichiarare San Giuseppe protettore della Chiesa Universale nel 1871.

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La sua festa è diventata anche il giorno in cui si celebra e si ringrazia ogni papà per il suo ruolo in famiglia.


Una tradizione molto diffusa in Italia è quella di comprare i bignè di San Giuseppe, di fare un piccolo regalo o un gesto speciale per il proprio papà per ringraziarlo di tutto ciò che fa ogni giorno.

Se si vuole dedicare un pensiero a tutti i papà, ecco una preghiera tradizionale a San Giuseppe: 

O San Giuseppe tu che hai amato Gesù come un vero padre, benedici tutti i papà del mondo.

Aiutali a essere forti, pazienti e pieni di amore, proprio come lo sei stato tu.

Dona loro saggezza per guidare la loro famiglia, e la serenità per affrontare ogni giorno con fiducia.

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