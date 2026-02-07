Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Sondaggio Dire, Fdi sale ancora. Incognita Vannacci

Per gli esperti in questa prima rilevazione Vannacci raccoglie l’1,2-1,5 dei consensi. Per un dato più preciso occorre attendere

Fratelli d’Italia in risalita. Tutti gli altri partiti in calo, tranne il Partito democratico che rimane stabile.

È quanto rileva il sondaggio realizzato da Tecnè per l’agenzia Dire, con interviste effettuate tra il 4 e il 5 febbraio 2026. Il partito guidato da Giorgia Meloni resta in testa, con il 31%, guadagnando lo 0,1% su due settimane. Il Pd resta fermo al 21,9%; M5S all’11,9% (-0,2); Forza Italia al 10,3% (-0,2%); Lega all’7,8% (-0,3); Avs al 6,1% (-0,2%); Azione al 3,1% (-0,2%); Italia Viva al 2,1% (-0,1%); +Europa all’1,6% (-0,1%) e Altri 4,2% (+1,2%). Proprio su questo ultimo dato (Altri 4,2%), spiegano da Tecnè, va segnalato l’inserimento del partito del generale Vannacci annunciato mentre si svolgevano le interviste del campione nazionale. Per gli esperti in questa prima rilevazione Vannacci raccoglie l’1,2-1,5 dei consensi. Per un dato più preciso e completo sul peso politico del nuovo partito del generale Vannacci si rinvia al sondaggio a lui dedicato che verrà reso noto mercoledì 11 febbraio.

