Rapporto banca-impresa sempre più complesso: nasce il 'direttore di banca in affitto'

In un contesto economico reso più incerto anche dalle tensioni geopolitiche internazionali – dalla guerra in Ucraina alle crisi in Medio Oriente – il rapporto tra imprese e sistema bancario sta diventando sempre più centrale per molte aziende.

Negli ultimi anni il rapporto banca-impresa è cambiato profondamente. Normative europee più rigorose, criteri di valutazione del credito sempre più complessi e l’utilizzo sempre più diffuso di modelli di rating hanno trasformato il modo in cui le banche analizzano e interpretano le informazioni relative alle aziende.

Per molte micro e piccole imprese questo cambiamento ha reso il rapporto con la banca più complesso rispetto al passato.

In passato il direttore di filiale disponeva spesso di margini di autonomia più ampi nella gestione del rapporto con le imprese. Negli anni questo processo si è progressivamente centralizzato e oggi molte decisioni sul credito vengono prese attraverso strutture e modelli di valutazione più articolati.

Un rapporto sempre più tecnico

Le decisioni sul credito sono oggi basate su indicatori economico-finanziari, analisi dei flussi di cassa prospettici e modelli di valutazione che prendono in considerazione numerosi fattori.

Per molte micro e piccole imprese, che spesso non dispongono di strutture finanziarie interne dedicate, comprendere fino in fondo queste logiche non è affatto semplice.

Il rischio

Quando l’esperienza bancaria entra nelle aziende

è che l’imprenditore si trovi a gestire il rapporto con la banca senza conoscere pienamente i criteri con cui l’istituto di credito valuta la situazione dell’impresa.

Proprio da questa esigenza negli ultimi anni stanno emergendo nuove forme di affiancamento alle imprese nella gestione del rapporto con il sistema bancario.

Tra queste si sta diffondendo il modello del “direttore di banca in affitto”, una figura che mette a disposizione delle aziende competenze maturate direttamente all’interno del mondo bancario.

L’idea è quella di portare nelle imprese l’esperienza di chi ha lavorato per anni nel sistema bancario, aiutando l’imprenditore a comprendere meglio il punto di vista della banca e a gestire con maggiore consapevolezza il dialogo con gli istituti di credito.

Questo tipo di affiancamento può riguardare diversi aspetti del rapporto banca-impresa: dalla lettura delle informazioni economico-finanziarie dell’azienda all’analisi delle banche dati creditizie, fino alla redazione di business plan e alla gestione di situazioni in cui l’imprenditore fatica a comprendere le logiche con cui la banca prende le proprie decisioni.

Consulenza e sviluppo di competenze interne

In molti casi il supporto alle imprese non si limita alla consulenza diretta all’imprenditore.

Accanto all’affiancamento nel rapporto con la banca, questa figura può contribuire anche a sviluppare una

maggiore cultura finanziaria all’interno dell’azienda.

L’esperienza maturata nel sistema bancario consente infatti di comprendere meglio le logiche con cui gli istituti di credito analizzano le imprese e di trasferire queste conoscenze anche all’interno dell’organizzazione aziendale.

Questo significa non solo affiancare l’imprenditore nella gestione finanziaria e nel rapporto con le banche, ma anche supportare il personale amministrativo nello sviluppo di competenze utili per gestire con maggiore consapevolezza il dialogo con il sistema bancario.

In alcuni casi il lavoro riguarda anche la formazione interna del personale amministrativo, con l’obiettivo di rafforzare nel tempo le competenze finanziarie presenti in azienda.

Attraverso il progetto Strategia Bancaria, ad esempio, sono state sviluppate iniziative dedicate proprio alla comprensione del funzionamento del sistema bancario e delle logiche con cui gli istituti di credito valutano le imprese.

Un rapporto che può coinvolgere anche il patrimonio personale

Il rapporto con la banca non riguarda soltanto la gestione finanziaria dell’azienda. In molti casi l’imprenditore presta garanzie personali sugli affidamenti concessi all’impresa, mettendo quindi in gioco anche il proprio patrimonio e quello familiare.

Per questo motivo comprendere le logiche con cui le banche valutano le imprese e gestire con maggiore consapevolezza il dialogo con gli istituti di credito rappresenta oggi un elemento sempre più importante nella gestione aziendale.