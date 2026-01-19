Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Moda in lutto: è morto a 93 anni lo stilista Valentino

Nato a Voghera l’11 maggio 1932, Valentino ha costruito un impero creativo capace di attraversare decenni, mode e rivoluzioni culturali

E’ morto all’età di 93 anni Valentino Garavani, uno dei più grandi stilisti della storia della moda internazionale, simbolo di eleganza senza tempo, lusso raffinato e artigianalità italiana.

Lo annuncia in una nota la Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti. La camera ardente sarà allestita presso Pm23, in piazza Mignanelli 23 a Roma, mercoledì 21 e giovedì 22 gennaio, dalle 11 alle 18. Il funerale si terrà venerdì 23 gennaio, alle ore 11, presso la Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, in piazza della Repubblica 8.

Nato a Voghera l’11 maggio 1932, Valentino ha costruito un impero creativo capace di attraversare decenni, mode e rivoluzioni culturali, rimanendo sempre fedele a un’idea precisa di bellezza. Negli anni cinquanta, dopo essersi fatto notare partecipando a un importante concorso, si trasferisce a Parigi ed entra come collaboratore nella Casa di Moda di Jean Dessès e nell’atelier di Guy Laroche. Fa ritorno in Italia e a fine degli anni cinquanta è a Roma, allievo di Emilio Schuberth per poi collaborare presso l’atelier di Vincenzo Ferdinandi prima di aprire una propria maison.

Nel 1959 apre il suo atelier a Roma in via dei Condotti e nel 1960 inizia la sua collaborazione con Giancarlo Giammetti che seguirà lo sviluppo del suo marchio.
Nel 1962, dopo il trionfo della sua prima collezione a Pitti Moda di Firenze, Valentino diviene in breve uno dei più apprezzati e dei più popolari couturiers del mondo. Le due pagine che l’edizione francese di Vogue gli dedica sono il segno della sua consacrazione tra i grandi della Moda.Il successo internazionale arriva rapidamente, anche grazie al celebre “rosso Valentino”, una tonalità inconfondibile che diventa la sua firma stilistica e un’icona della moda mondiale.

Le sue creazioni vestono regine, first lady, attrici e celebrità di ogni epoca. Gli abiti di Valentino sono riconoscibili per le linee pulite, la cura maniacale dei dettagli, i tessuti preziosi e un’eleganza che non segue la moda, ma la trascende. Nel corso della sua carriera, Valentino ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti, tra cui il Premio Neiman Marcus, considerato il “Nobel della moda”. Nel 2008 annuncia il ritiro dalle passerelle, salutando il mondo della moda con una memorabile sfilata al Musée Rodin di Parigi, omaggio finale a una vita dedicata alla creazione. Valentino Garavani non è stato solo uno stilista, ma un vero architetto dell’eleganza, capace di trasformare un abito in un’opera d’arte e la moda in un linguaggio universale.


“Valentino, maestro indiscusso di stile ed eleganza e simbolo eterno dell’alta moda italiana.
Oggi l’Italia perde una leggenda, ma la sua eredità continuerà a ispirare generazioni. Grazie di tutto”. Lo scrive sui social il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

“Con la scomparsa di Valentino perdiamo uno dei più grandi simboli della moda italiana, un maestro di stile che ha portato nel mondo l’eleganza, la creatività e il talento del nostro Paese. Rivolgo un pensiero di sincero cordoglio ai familiari, ai collaboratori che ne hanno condiviso il lungo e straordinario percorso creativo e a chi continuerà a custodirne e valorizzarne l’eredità artistica e culturale”. Così il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.

“L’Italia e il mondo perdono un protagonista assoluto dell’alta moda, un maestro di stile che ha contribuito in modo decisivo a portare l’eleganza e l’identità italiana nel mondo. Ai suoi cari le sentite condoglianze del Senato della Repubblica”. Lo scrive su X il Presidente del Senato Ignazio La Russa.

