Referendum, i magistrati per il sì esistono: convegno a Roma con Isabella Bertolini

E' di una riforma in materia di giustizia penale e, più specificamente, d’ordinamento giudiziario che si sta ragionando con la riforma Nordio

I magistrati per il sì esistono. E, insieme agli avvocati, difendono anch’essi la Costituzione, provando a loro volta a spiegare a tutti i cittadini i contenuti tecnici della riforma Nordio e, soprattutto, che è il giudice l’unico vero garante del diritto e dei diritti  Iniziativa importante, quella romana di questa mattina, di Magistrati per il sì.

Merito della sensibilità di Isabella Bertolini, che ringrazio e del Comitato Sì separa.


Le riflessioni - svolte da giuristi tra giuristi, ma pensate per e rivolte a tutti i cittadini - hanno chiaramente permesso di mettere a fuoco, una volta più ancora, il fatto che è d’una riforma in materia di giustizia penale e, più specificamente, d’ordinamento giudiziario che si sta ragionando allorquando si ragiona della riforma Nordio. 

Nella consapevolezza, propria anche della nostra Camera penale territoriale - instancabilmente in campo in tutti i comuni modenesi per spiegare a tutti i cittadini i contenuti tecnici, non politici, della riforma Nordio -, che è un’importantissima occasione, quella referendaria del 22 e 23 marzo, per traghettare anche l’Italia verso i lidi improntati alla modernità propria del processo penale accusatorio.

Che sono - e da tempo - tali in tutt’Europa, se solo si considera che, allo stato, unicamente in Russia, Romania e
Bulgaria le carriere di giudici e pubblici ministeri sono, ancora oggi, unificate. 


L’unico modello processuale, per sua natura, in grado di scongiurare, per quanto fisiologicamente possibile, il verificarsi d’errori giudiziari causati da malintese interpretazioni funzionali della giustizia penale - tuttora, purtroppo, attualissime -, d’altro canto, è quello accusatorio.  Perché il processo penale deve essere giusto.

Come giusto può essere solo quel processo, previsto dal riformato art. 111 Cost., che si svolga davanti al giudice terzo ed imparziale, nell’assoluta parità delle parti. Perché? 

Perché è di vite vere di persone vere che si sta qui ragionando. Per la semplice ragione che è di vite vere di persone vere che si ragiona allorquando si ragiona di giustizia penale. Non di freddi numeri statistici. Nè, men che meno, di invero censurabilissime rendite di potere che non fanno onore a chi antepone le stesse alla giustizia della giustizia. 


È importante il giudice per i cittadini - ha ricordato Giacomo Rocchi, presidente della prima sezione penale della Corte di cassazione, ricordando le parole di Rosario Livatino. Perché è il giudice l’unico vero garante del diritto e dei diritti di tutti i cittadini. E il giudice che vuole la Costituzione, soprattutto dopo la già menzionata riforma dell’art. 111 Cost., è solo quello separato dal e, dunque,
non (più) collega del pubblico ministero. In difetto, mai la giustizia potrà davvero essere giusta posto che mai il giudice potrà davvero essere terzo ed imparziale.

Guido Sola

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. Dottore di ricerca in Scienze penalistiche presso l’Università degli Studi di Trieste. Già assegnista di ri...   

Referendum giustizia, c'è chi mente sapendo di mentire

Referendum giustizia: due procuratori a confronto mercoledì a Modena

'Separare le carriere rende il giudice più indipendente'

Referendum giustizia, domani in Camera di Commercio Modena confronto tra Giuseppe Amara e Guido Sola

Referendum giustizia, il sorteggio catalizza il confronto tra Sì e No, anche a Pavullo

Referendum Giustizia: sabato a Modena il ministro Nordio

Cgil Modena: 'Referendum giustizia, diciamo No per il bene dei lavoratori'

Referendum giustizia, le bugie di chi dice No

Carpi, così Righi tenta di parlare di Ztl per distrarre l'attenzione dal nodo Aimag

'Seta, difendiamo il diritto di un operatore a non essere l’unico capro espiatorio di carenze strutturali'

Scuole infanzia Modena, centro unico per le iscrizioni: è tutto oro quello che luccica?

Violenze di Torino, la sub-cultura malata della sinistra antagonista

