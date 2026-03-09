Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Caso in A4, autoarticolato tampona cisterna e prende fuoco

Caso in A4, autoarticolato tampona cisterna e prende fuoco

La cisterna ribaltata trasportava circa 25mila kg di gas liquido, caricato a Mantova e diretto in Austria

2 minuti di lettura

Un autoarticolato che trasportava merci pericolose ha tamponato una cisterna vuota all'altezza del chilometro 420 (nel comune di Monastier, Treviso) e si è ribaltato danneggiando anche le barriere di sicurezze laterali. In seguito all'impatto l'autoarticolato ha preso fuoco.

L'incidente è avvenuto questa mattina verso le 11,20 sull'autostrada A4 nel tratto a tre corsie tra Meolo Roncade (Venezia) e San Donà di Piave (Venezia) in direzione Trieste. Subito si sono diretti sul posto i vigili del fuoco che hanno domato l'incendio, la polizia stradale, l'elisoccorso e il personale di Autostrade Alto Adriatico.

Per consentire l'arrivo dei soccorsi e garantire l'incolumità di tutti gli utenti compatibilmente con le operazioni di spegnimento delle fiamme e gli accertamenti del caso sul veicolo incendiato, è stato chiuso il tratto della A4 tra Meolo e San Donà nelle due direzioni. Una persona è rimasta ferita, si tratta dell'autista del veicolo ribaltato, che è stato trasportato in elicottero in ospedale dal Suem 118, in gravi condizioni. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco con personale proveniente dai comandi di Venezia Mestre e San Donà, con il supporto della squadra regionale del Nucleare Biologico Chimico Radiologico.

In rinforzo sono giunte anche squadre del comando di Treviso. Sorvola l'area in funzione di controllo, l'elicottero del reparto volo dei vigili del fuoco di Venezia. Presenti, inoltre, polizia stradale e personale autostradale. Da quanto si apprende, la cisterna ribaltata trasportava circa 25mila kg di gas liquido, caricato a Mantova e diretto in Austria. Si sta attendendo l'arrivo di una ditta specializzata con un altro mezzo dotato di cisterna.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Omicidio stradale: arrestato 20enne, non aveva la patente e guidava auto senza assicurazione

Omicidio stradale: arrestato 20enne, non aveva la patente e guidava auto senza assicurazione

Con la micro-car elettrica nel canale: anziano salvato a Castelfranco

Con la micro-car elettrica nel canale: anziano salvato a Castelfranco

Scontro tra due camion in A22, caos chiusura ma nessun ferito

Scontro tra due camion in A22, caos chiusura ma nessun ferito

Modena, scontro tra due auto all'alba: 7 feriti

Modena, scontro tra due auto all'alba: 7 feriti

Scontro auto-bici in rotatoria, grave ciclista

Scontro auto-bici in rotatoria, grave ciclista

Esce di strada dopo urto, ferito estratto dai Vigili del Fuoco

Esce di strada dopo urto, ferito estratto dai Vigili del Fuoco

Articoli più Letti Sondaggio Dire, flessione Fdi e Lega: Vannacci per ora al 2%

Sondaggio Dire, flessione Fdi e Lega: Vannacci per ora al 2%

È morto il piccolo Domenico, il bimbo trapiantato a Napoli

È morto il piccolo Domenico, il bimbo trapiantato a Napoli

È morto Antonino Zichichi, il fisico innamorato di Dio: aveva 96 anni

È morto Antonino Zichichi, il fisico innamorato di Dio: aveva 96 anni

Vittorio Sgarbi è stato assolto per il quadro di Rutilio Manetti

Vittorio Sgarbi è stato assolto per il quadro di Rutilio Manetti

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli Recenti Sanremo, vince Sal Da Vinci: 'Per sempre sì' è già tormentone

Sanremo, vince Sal Da Vinci: 'Per sempre sì' è già tormentone

Tajani orgoglioso e per nulla scontato: 'Non sono massone e non sono imputato'

Tajani orgoglioso e per nulla scontato: 'Non sono massone e non sono imputato'

Paura a Bibbiena: esplode un furgone con bombole di ossigeno, sei feriti

Paura a Bibbiena: esplode un furgone con bombole di ossigeno, sei feriti

Sondaggio Dire, Fdi sale ancora. Incognita Vannacci

Sondaggio Dire, Fdi sale ancora. Incognita Vannacci