Caso in A4, autoarticolato tampona cisterna e prende fuoco

Un autoarticolato che trasportava merci pericolose ha tamponato una cisterna vuota all'altezza del chilometro 420 (nel comune di Monastier, Treviso) e si è ribaltato danneggiando anche le barriere di sicurezze laterali. In seguito all'impatto l'autoarticolato ha preso fuoco.

L'incidente è avvenuto questa mattina verso le 11,20 sull'autostrada A4 nel tratto a tre corsie tra Meolo Roncade (Venezia) e San Donà di Piave (Venezia) in direzione Trieste. Subito si sono diretti sul posto i vigili del fuoco che hanno domato l'incendio, la polizia stradale, l'elisoccorso e il personale di Autostrade Alto Adriatico.

Per consentire l'arrivo dei soccorsi e garantire l'incolumità di tutti gli utenti compatibilmente con le operazioni di spegnimento delle fiamme e gli accertamenti del caso sul veicolo incendiato, è stato chiuso il tratto della A4 tra Meolo e San Donà nelle due direzioni. Una persona è rimasta ferita, si tratta dell'autista del veicolo ribaltato, che è stato trasportato in elicottero in ospedale dal Suem 118, in gravi condizioni. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco con personale proveniente dai comandi di Venezia Mestre e San Donà, con il supporto della squadra regionale del Nucleare Biologico Chimico Radiologico.

In rinforzo sono giunte anche squadre del comando di Treviso. Sorvola l'area in funzione di controllo, l'elicottero del reparto volo dei vigili del fuoco di Venezia. Presenti, inoltre, polizia stradale e personale autostradale. Da quanto si apprende, la cisterna ribaltata trasportava circa 25mila kg di gas liquido, caricato a Mantova e diretto in Austria. Si sta attendendo l'arrivo di una ditta specializzata con un altro mezzo dotato di cisterna.