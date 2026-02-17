Scontro auto-bici in rotatoria, grave ciclista

Un grave incidente stradale si è verificato nella tarda mattinata di oggi alle porte del centro storico, in piazza Natale Bruni. Lo scontro è avvenuto all’interno della rotatoria che collega viale Monte Kosica a corso Vittorio Emanuele II, poco prima delle ore 13, e ha coinvolto un’automobile e una bicicletta.

La dinamica dell’impatto è al vaglio degli agenti della Polizia Locale intervenuti sul posto per i rilievi.

Ad avere la peggio è stato il ciclista, un uomo di 53 anni, sbalzato a terra dopo l’urto. Ha riportato un grave trauma cranico e avrebbe perso conoscenza per alcuni minuti. I sanitari del 118, arrivati con ambulanza e automedica, lo hanno stabilizzato e trasferito d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Baggiovara, dove è stato ricoverato in terapia intensiva. La prognosi rimane riservata e le sue condizioni sono giudicate critiche. Illesa la donna alla guida dell’auto

