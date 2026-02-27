Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Scontro tra due camion in A22, caos chiusura ma nessun ferito

Vigili del Fuoco al lavoro dalle 3.30 lungo la corsia sud, chiusa per ore anche a causa dello spargimento di liquidi infiammabili

I Vigili del Fuoco di Modena sono intervenuti questa notte, intorno alle ore 3:30, a causa di un grave incidente stradale avvenuto lungo l’autostrada A22 del Brennero, al chilometro 313 in direzione Sud.
L’incidente ha visto coinvolti due mezzi pesanti, che per cause ancora in corso di accertamento da parte delle autorità, si sono scontrati violentemente.
Sul posto è intervenuta e una squadra del Comando di Modena supportata dall'autogru, necessaria per le complesse operazioni di messa in sicurezza dei veicoli e la rimozione dei carichi dispersi. Fortunatamente non si segnalano feriti.
Il personale operativo ha lavorato per liberare il rimorchio dalla motrice e prevenire il rischio di incendio dovuto allo sversamento di liquidi infiammabili.
Per consentire le operazioni di soccorso, i rilievi di legge e il ripristino della sede stradale, il tratto autostradale interessato è rimasto chiuso al traffico in direzione Sud fino al termine delle attività di emergenza e messa in sicurezza.
Oltre ai Vigili del Fuoco, sono intervenuti sul luogo del sinistro la Polizia Autostradale per la gestione della viabilità e i rilievi tecnici e personale della società autostradale.
Le operazioni di bonifica sono proseguite per un paio di ore fino al parziale ripristino della circolazione.

