Esce di strada dopo urto, ferito estratto dai Vigili del Fuoco

È successo questa mattina sulla Modena - Sassuolo all'altezza dell'uscita Magreta

Intervento dei Vigili del Fuoco nella tarda mattinata di oggi sulla Strada Statale 724 (Tangenziale di Modena). Alle ore 11:54, una squadra del Distaccamento di Sassuolo è stata allertata per un incidente stradale avvenuto nei pressi dell'uscita Magreta, in direzione Modena.
Per cause ancora in corso di accertamento da parte delle autorità competenti, una vettura è finita nel fossato adiacente alla carreggiata a seguito di urto con altra autovettura. Il mezzo di è ribaltato e il conducente è rimasto ferito.
I Vigili del Fuoco, giunti poco dopo sul posto, hanno operato per assistere l’unico occupante del veicolo e, contestualmente, hanno provveduto alla messa in sicurezza dello scenario e dell'autovettura per prevenire rischi di incendio o ulteriori pericoli derivanti dallo sversamento di liquidi.
Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 per il trasporto all'ospedale del conducente, e la Polizia Locale per la gestione della viabilità e i rilievi di rito.

