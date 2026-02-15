Esce di strada dopo urto, ferito estratto dai Vigili del Fuoco

Intervento dei Vigili del Fuoco nella tarda mattinata di oggi sulla Strada Statale 724 (Tangenziale di Modena). Alle ore 11:54, una squadra del Distaccamento di Sassuolo è stata allertata per un incidente stradale avvenuto nei pressi dell'uscita Magreta, in direzione Modena.

Per cause ancora in corso di accertamento da parte delle autorità competenti, una vettura è finita nel fossato adiacente alla carreggiata a seguito di urto con altra autovettura. Il mezzo di è ribaltato e il conducente è rimasto ferito.

I Vigili del Fuoco, giunti poco dopo sul posto, hanno operato per assistere l’unico occupante del veicolo e, contestualmente, hanno provveduto alla messa in sicurezza dello scenario e dell'autovettura per prevenire rischi di incendio o ulteriori pericoli derivanti dallo sversamento di liquidi.

Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 per il trasporto all'ospedale del conducente, e la Polizia Locale per la gestione della viabilità e i rilievi di rito.

