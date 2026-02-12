Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, spaccio: chiuso per 10 giorni un bar alla Crocetta

Il provvedimento è stato preso anche in considerazione del fatto che l’attività è vicina a un istituto scolastico e la zona frequentata da ragazzi

L'11 febbraio scorso la Questura di Modena ha notificato il provvedimento di chiusura di un bar in zona Crocetta, ai sensi dell’artcolo 100 del Tulpls.

Il provvedimento, della durata di 10 giorni, è frutto di una serie di verifiche della Polizia di Stato, in esito alle quali è emerso che l’esercizio pubblico, nonostante fosse stato già oggetto nel novembre scorso di un medesimo provvedimento di sospensione della durata di sette giorni, continua ad essere abitualmente frequentato da persone gravate da precedenti penali o di polizia in materia di stupefacenti. In particolare, il 17 gennaio scorso proprio nel bar la Squadra Volante nel corso di un controllo avventori aveva arrestato per spaccio un cittadino tunisino, irregolare sul territorio italiano, trovato in possesso di diverse dosi di eroina.

