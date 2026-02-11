Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, furgone in fiamme sulla A1: rallentamenti

Modena, furgone in fiamme sulla A1: rallentamenti

Una volta ultimate le fasi di spegnimento, i vigili del fuoco hanno proceduto con la messa in sicurezza del veicolo e della carreggiata

I vigili del fuoco di Modena sono intervenuti questa mattina lungo l’autostrada A1 Milano-Napoli, a causa dell'incendio di un furgone avvenuto intorno alle 9 in direzione Nord. Le fiamme, che hanno avvolto il veicolo per cause ancora in corso di accertamento, sono state circoscritte dal personale operativo, evitando che l'incendio si propagasse ad altri mezzi in transito.
Una volta ultimate le fasi di spegnimento, i vigili del fuoco hanno proceduto con la messa in sicurezza del veicolo e della carreggiata.
Sul posto è presente la Polizia Stradale per la gestione della viabilità e per i rilievi di competenza. Si segnalano rallentamenti nel tratto interessato.

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995.   

