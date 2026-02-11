I vigili del fuoco di Modena sono intervenuti questa mattina lungo l’autostrada A1 Milano-Napoli, a causa dell'incendio di un furgone avvenuto intorno alle 9 in direzione Nord. Le fiamme, che hanno avvolto il veicolo per cause ancora in corso di accertamento, sono state circoscritte dal personale operativo, evitando che l'incendio si propagasse ad altri mezzi in transito.
Una volta ultimate le fasi di spegnimento, i vigili del fuoco hanno proceduto con la messa in sicurezza del veicolo e della carreggiata.
Sul posto è presente la Polizia Stradale per la gestione della viabilità e per i rilievi di competenza. Si segnalano rallentamenti nel tratto interessato.
Modena, furgone in fiamme sulla A1: rallentamenti
Una volta ultimate le fasi di spegnimento, i vigili del fuoco hanno proceduto con la messa in sicurezza del veicolo e della carreggiata
I vigili del fuoco di Modena sono intervenuti questa mattina lungo l’autostrada A1 Milano-Napoli, a causa dell'incendio di un furgone avvenuto intorno alle 9 in direzione Nord. Le fiamme, che hanno avvolto il veicolo per cause ancora in corso di accertamento, sono state circoscritte dal personale operativo, evitando che l'incendio si propagasse ad altri mezzi in transito.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Montefiorino, sono di Daniela Ruggi i resti trovati in un rudere
Schianto a San Possidonio: muore un bimbo di sei anni
Vandali e ladri alzano il tiro: diciassette auto distrutte nella notte
Orrore a Modena, tenta di stuprare impiegata dell'albergo: arrestato tunisinoArticoli Recenti
Modena, via delle Costellazioni: ladri in casa di Stefano Bellei
Modena, finti tecnici del gas tentano di truffare un 88enne: arrestati dalla polizia
Accoltellato in strada: 36enne grave
Rapine, aggressioni ed estorsioni davanti al Policlinico di Modena: due arrestati