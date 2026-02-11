Modena, furgone in fiamme sulla A1: rallentamenti

I vigili del fuoco di Modena sono intervenuti questa mattina lungo l’autostrada A1 Milano-Napoli, a causa dell'incendio di un furgone avvenuto intorno alle 9 in direzione Nord. Le fiamme, che hanno avvolto il veicolo per cause ancora in corso di accertamento, sono state circoscritte dal personale operativo, evitando che l'incendio si propagasse ad altri mezzi in transito.

Una volta ultimate le fasi di spegnimento, i vigili del fuoco hanno proceduto con la messa in sicurezza del veicolo e della carreggiata.

Sul posto è presente la Polizia Stradale per la gestione della viabilità e per i rilievi di competenza. Si segnalano rallentamenti nel tratto interessato.

