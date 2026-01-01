Nelle prime ore di questa mattina, giovedì 1 gennaio 2026, le squadre dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Sassuolo sono intervenute per un grave incidente stradale avvenuto nel territorio di Casalgrande alle 3.35 quando la sala operativa è stata allertata per un veicolo uscito di strada su via XXV Aprile. Per cause ancora in corso di accertamento da parte delle autorità competenti, una vettura ha perso il controllo terminando la propria corsa con un violento impatto contro un palo a bordo carreggiata.
Sul posto è intervenuta tempestivamente la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Sassuolo. Data la complessità dello scenario e le condizioni del veicolo, è stato richiesto anche il supporto dell'autogru proveniente dal Comando di Reggio Emilia per le operazioni di messa in sicurezza e rimozione del mezzo.
I soccorritori hanno lavorato con attrezzature idrauliche per estrarre dalle lamiere il conducente, unico occupante del veicolo, rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo. La persona estratta è stata affidata alle cure dei sanitari del 118, intervenuti sul posto con ambulanza e automedica.
Sul luogo del sinistro sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale per i rilievi di rito e per quanto di loro competenza. L’intervento si è concluso dopo il ripristino delle condizioni di sicurezza della sede stradale.
Esce di strada, estratto dall'auto dai Vigili del Fuoco
Primo incidente del 2026 per i mezzi di soccorso modenesi alle 3,30 a Casagrande
