Cavi tranciati alla stazione di Bologna: si indaga negli ambienti anarchici

Al momento non sono arrivate rivendicazioni. De Pascale: 'Esprimiamo piena fiducia nel lavoro delle autorità affinché venga fatta chiarezza sull’accaduto'

Nel primo giorno delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina un sabotaggio alle linee ferroviarie a Bologna e Pesaro manda in tilt i treni di mezza Italia, con ritardi, cancellazioni e disagi per migliaia di viaggiatori.

I sospetti degli inquirenti ricadono sugli anarchici, ma al momento non sono arrivate rivendicazioni.

'Nella mattinata odierna sono stati riscontrati gravi danni all'infrastruttura ferroviaria riconducibili ad azioni di sabotaggio, che hanno provocato disagi alla circolazione dei treni, attualmente in progressiva ripresa'. Così il gruppo Fs spiega quanto accaduto questa mattina.

Sulla linea Ancona-Rimini, in prossimità di Pesaro, Fs spiega che è stato segnalato un incendio doloso che ha interessato una cabina dedicata alla movimentazione di uno scambio. 'A seguito dell'intervento dei vigili del fuoco e dei rilievi effettuati dalle autorità competenti, i tecnici di Rete Ferroviaria Italiana sono intervenuti immediatamente, riuscendo a ripristinare uno dei due binari e a consentire la ripresa parziale della circolazione. Sono tuttora in corso le attività tecniche per il completo ripristino dell'infrastruttura danneggiata'.

'Un secondo episodio - precisa Fs - si è verificato a Bologna, dove la sala operativa di Rfi ha rilevato un'anomalia sulla bretella ferroviaria di collegamento tra la linea Bologna-Venezia e la stazione AV di Bologna.
I tecnici di Rfi, giunti tempestivamente sul posto, hanno accertato il danneggiamento doloso di alcuni cavi essenziali per i sistemi di circolazione e hanno immediatamente informato la Polfer. Conclusi i rilievi alle ore 11, il personale tecnico di Rete Ferroviaria Italiana ha operato senza interruzioni per il ripristino dell'infrastruttura, consentendo la riattivazione della circolazione alle ore 12.30. Durante l'interruzione, i treni hanno registrato ritardi e cancellazioni, poiché la fermata era possibile presso la stazione di Bologna in superficie'.

“Quanto accaduto questa mattina nel nodo ferroviario di Bologna e sulla linea Ancona-Rimini, in prossimità di Pesaro, sono fatti molto gravi, che condanniamo con fermezza. Colpire un’infrastruttura strategica significa creare disagi a migliaia di persone e compromettere un servizio pubblico essenziale. Siamo in contatto con Trenitalia Tper e con i soggetti competenti per seguire l’evoluzione della situazione. Al momento il danno alla linea, che intercetta sia i treni regionali che quelli ad Alta velocità, è stato ripristinato e si sta cercando di garantire al più presto la piena operatività della rete. Esprimiamo piena fiducia nel lavoro delle autorità affinché venga fatta chiarezza sull’accaduto e ringraziamo il personale che è intervenuto con tempestività per limitare i disagi ai viaggiatori”.
Così il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, e l’assessore regionale a Mobilità e Trasporti e Infrastrutture, Irene Priolo.

Polverone Ausl, sindacato giornalisti: 'Annullare in autotutela il concorso per un posto nell'ufficio stampa'

Urtato da treno merci nel Bolognese, 35enne ferito

Schianto in A1 a Sasso Marconi, muore un ragazzo di 22 anni

Benvenuti nella capitale della libertà su quattro ruote

Bologna città 30, il Tar annulla il piano del sindaco Lepore: vittoria di Fdi di Bignami

Camion si ribalta in autostrada nel Bolognese, muore autista 59enne

Montefiorino, sono di Daniela Ruggi i resti trovati in un rudere

Schianto a San Possidonio: muore un bimbo di sei anni

Orrore a Modena, tenta di stuprare impiegata dell'albergo: arrestato tunisino

Modena, schianto sul Canaletto tra una corriera Seta e 4 auto: undici persone ferite

Modena, in fiamme il tetto di un edificio storico in via Sant'Agostino

Violenta rapina sotto l'occhio della telecamera: due arresti della Polizia di Stato

Modena, espulsi e rimpatriati quattro tunisini irregolari

Mirandola, tentato furto su un'auto in sosta: denunciata una coppia di italiani