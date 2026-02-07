Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, Paradisi e Lenzini eletti ufficialmente alla guida del Pd: 'Partito aperto, plurale, radicato e utile'

Modena, Paradisi e Lenzini eletti ufficialmente alla guida del Pd: 'Partito aperto, plurale, radicato e utile'

'Siamo di fronte a una comunità che ricorda a se stessa che l’avversario è la destra'

3 minuti di lettura
'Rendere i territori partecipi e protagonisti delle scelte provinciali, a partire dal contributo dei Circoli. Coinvolgere, ascoltare e far sì che la pluralità sia una risorsa preziosa, una ricchezza alla quale attingere': sono queste parole con le quali nella serata di ieri durante l'Assemblea degli iscritti, Massimo Paradisi, eletto (con 123 voti favorevoli e 5 astenuti) come segretario della Federazione provinciale del Partito Democratico di Modena, e Diego Lenzini, nominato vicesegretario, hanno delineato la loro comune visione strategica per il futuro della principale realtà del campo progressista modenese: 'Aperto, plurale, radicato e utile: queste sono le caratteristiche del Partito Democratico che siamo chiamati a costruire insieme. Aperto, perché capace di ascoltare realmente, di coinvolgere, di non chiudersi nei propri recinti; plurale, perché le differenze non sono un problema da nascondere, ma una ricchezza da valorizzare; radicato, perché un partito vive se sta nei territori, nei quartieri, nelle frazioni, nei luoghi di lavoro e studio, e non solo in prossimità delle scadenze elettorali; utile, perché la politica ha senso solo se migliora concretamente la vita delle persone. Dobbiamo concentrarci sulle prossime sfide, il ‘No’ al referendum sulla giustizia e le elezioni amministrative, così come l’opposizione a una stretta securitaria del Governo che vuole stringere il perimetro della libertà di
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
manifestare, e dobbiamo farlo valorizzando il ruolo delle donne, e dei giovani, e imporci con la forza delle nostre azioni'.

 

A Paradisi e Lenzini l’Assemblea ha chiesto di collaborare strettamente rispetto alle future decisioni strategiche per il partito: 'Per affrontare le sfide che abbiamo davanti – hanno affermato Paradisi e Lenzini -, e guidare la nostra comunità attraverso un presente segnato da trasformazioni radicali, crisi intrecciate, e da un senso di incertezza diffusa, occorre davvero il contributo di tutti, perché l’unità è impegno condiviso, non rinuncia alle proprie idee'.

 

'Si tratta di una responsabilità collettiva, di ogni donna e uomo che abbia a cuore le sorti di questo partito e della comunità democratica modenese. In pochi giorni, infatti, arriveremo alla costruzione della squadra della segreteria condivisa, con un punto cardine: la consapevolezza che esiste un ‘noi’ più forte di qualsiasi ‘io’. Dunque questa sera – continuano Paradisi e Lenzini - non si tratta del suggello di un’alchimia politica, ma del segno concreto della volontà di aprire una fase nuova, mettendo al centro una modalità di confronto politico che sappia mettere a valore tutte le energie presenti nella nostra straordinaria comunità'.

'Vogliamo ringraziare sentitamente Marika Menozzi e tutta la sua segreteria per l’impegno con le
quali hanno svolto in questi mesi il proprio incarico di segretaria: le dobbiamo molto.

Oggi inizia un percorso che vogliamo nuovo, un cammino non scontato, ma proprio per questo entusiasmante, da percorrere con passione e coraggio, e la cui meta dipenderà dall’impegno collettivo, perché il Partito Democratico è di tutte e tutti coloro che vogliono contribuire alla sua crescita'.

 

'Questa sera – concludono segretario e vicesegretario - siamo di fronte a una comunità che ricorda a se stessa che l’avversario è la destra, e che sebbene la democrazia e il confronto siano nel nostro DNA, in vista degli appuntamenti che ci aspettano l’unità rappresenti un valore superiore. Iniziamo questo percorso in tandem, un itinerario in cui ci si sostiene a vicenda, e dove, nei momenti di stanchezza dell’uno, c’è l’altro che può metterci più energia, e viceversa'.

 

Nel corso della serata, introdotta dalla relazione della segretaria uscente Menozzi, si sono avvicendati negli interventi anche il segretario Regionale Pd Luigi Tosiani, il tesoriere Valter Reggiani, l’assessore regionale Davide Baruffi, il consigliere regionale Gian Carlo Muzzarelli e l’europarlamentare Stefano Bonaccini.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
'Scandalo Fondazione di Modena, le frasi del presidente Tiezzi non chiariscono'

'Scandalo Fondazione di Modena, le frasi del presidente Tiezzi non chiariscono'

Peccato: un po’ ci avevamo creduto anche noi...

Peccato: un po’ ci avevamo creduto anche noi...

Modena, Walter Veltroni domani al Bper Forum dialoga con Eugenio Tangerini

Modena, Walter Veltroni domani al Bper Forum dialoga con Eugenio Tangerini

Raccolta rifiuti: da lunedì addio al porta a porta per altre 7200 utenze

Raccolta rifiuti: da lunedì addio al porta a porta per altre 7200 utenze

Fondazione di Carpi, lunedì si decide per il prolungamento di mandato di due anni

Fondazione di Carpi, lunedì si decide per il prolungamento di mandato di due anni

Modena, oggi al Braglia arriva la Sampdoria

Modena, oggi al Braglia arriva la Sampdoria

Articoli più Letti Governo Meloni impone all'Emilia Romagna dimensionamento della rete scolastica: c'è il commissariamento

Governo Meloni impone all'Emilia Romagna dimensionamento della rete scolastica: c'è il commissariamento

Fondazione di Modena, dopo l’ammanco di ben oltre 850mila euro, tre mesi di ‘assordante’ silenzio

Fondazione di Modena, dopo l’ammanco di ben oltre 850mila euro, tre mesi di ‘assordante’ silenzio

'Rifiuti a Modena, caro sindaco la situazione è totalmente fuori controllo'

'Rifiuti a Modena, caro sindaco la situazione è totalmente fuori controllo'

Fondazione di Modena, a Palagano 280mila euro da quando Braglia è presidente della Provincia

Fondazione di Modena, a Palagano 280mila euro da quando Braglia è presidente della Provincia

Articoli Recenti Corte Europea boccia il diritto di prelazione, ora la gara per la A22 è in bilico

Corte Europea boccia il diritto di prelazione, ora la gara per la A22 è in bilico

'Scandalo Fondazione, Mezzetti normalizzato passa all’incasso con il supporto ufficiale a 29 polisportive'

'Scandalo Fondazione, Mezzetti normalizzato passa all’incasso con il supporto ufficiale a 29 polisportive'

L'avvocato Roberto Ricco entra in Forza Italia, e rafforza il 'Progetto Modena'

L'avvocato Roberto Ricco entra in Forza Italia, e rafforza il 'Progetto Modena'

Aimag, Carpi Comune: 'Basta, si dimetta l’attuale Cda'

Aimag, Carpi Comune: 'Basta, si dimetta l’attuale Cda'