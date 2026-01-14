Frustrato per il licenziamento, rumeno dà fuoco a carrozzeria di Camposanto

Oggi, i carabinieri di San Felice sul Panaro hanno dato esecuzione all’ordinanza dell’obbligo di dimora nel comune di residenza e della permanenza domiciliare notturna nei confronti di un uomo, di 27 anni, di origine rumena, per tentato incendio doloso.

L’indagine è iniziata con l’intervento congiunto dei Carabinieri e dei Vigili del Fuoco di San Felice sul Panaro avvenuto la notte del 18 ottobre 2025 presso una carrozzeria di Camposanto in occasione dell’incendio che aveva causato il danneggiamento del motore elettrico del cancello carraio e di una porzione della recinzione con il rinvenimento di tracce di liquido infiammabile.

Sulla scorta delle indicazioni fornite dalla persona offesa in sede di denuncia e dei filmati registrati dai sistemi di videosorveglianza della zona, che inquadracano il veicolo in uso all’indagato nei pressi del luogo dell’incendio, si acquisivano gravi indizi nei confronti dello stesso ex dipendente dell’attività commerciale.

L’esecuzione del decreto di perquisizione domiciliare emesso il 19 novembre 2025 ha consentito poi di sequestrare i capi di abbigliamento indossati dall’indagato all’atto della commissione dell’incendio.

In sede di interrogatorio preventivo svoltosi dinanzi al Gip l’uomo ha dichiarato di “aver agito per rabbia e frustrazione dopo il licenziamento”.