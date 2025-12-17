A1: furgone divorato dalle fiamme, salvo il conducente

Momenti di paura nella tarda mattinata di oggi lungo l’autostrada A1. Alle 11.36 i Vigili del Fuoco del distaccamento di Vignola sono intervenuti per un incendio che ha coinvolto un furgone in transito al chilometro 159+400, in corsia nord.



Il mezzo è stato avvolto completamente dalle fiamme, che si sono propagate anche ai pannelli fonoassorbenti presenti lungo il tratto autostradale. L’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco ha consentito di spegnere l’incendio e di mettere in sicurezza l’intera area, evitando conseguenze più gravi.



Fortunatamente non si registrano feriti. Sul posto sono intervenute anche due pattuglie della Polizia Stradale di Modena Nord e il personale della società Autostrade, che hanno gestito la viabilità e provveduto al rapido ripristino della circolazione, limitando i disagi al traffico.

