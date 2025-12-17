Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

A1: furgone divorato dalle fiamme, salvo il conducente

L'incidente con disagi alla circolazione nella corsia nord del tratto modenese poco prima delle ore 12. Veloce intervento dei Vigili del Fuoco di Vignola

Momenti di paura nella tarda mattinata di oggi lungo l’autostrada A1. Alle 11.36 i Vigili del Fuoco del distaccamento di Vignola sono intervenuti per un incendio che ha coinvolto un furgone in transito al chilometro 159+400, in corsia nord.

Il mezzo è stato avvolto completamente dalle fiamme, che si sono propagate anche ai pannelli fonoassorbenti presenti lungo il tratto autostradale. L’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco ha consentito di spegnere l’incendio e di mettere in sicurezza l’intera area, evitando conseguenze più gravi.

Fortunatamente non si registrano feriti. Sul posto sono intervenute anche due pattuglie della Polizia Stradale di Modena Nord e il personale della società Autostrade, che hanno gestito la viabilità e provveduto al rapido ripristino della circolazione, limitando i disagi al traffico.

