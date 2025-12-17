Momenti di paura nella tarda mattinata di oggi lungo l’autostrada A1. Alle 11.36 i Vigili del Fuoco del distaccamento di Vignola sono intervenuti per un incendio che ha coinvolto un furgone in transito al chilometro 159+400, in corsia nord.
Il mezzo è stato avvolto completamente dalle fiamme, che si sono propagate anche ai pannelli fonoassorbenti presenti lungo il tratto autostradale. L’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco ha consentito di spegnere l’incendio e di mettere in sicurezza l’intera area, evitando conseguenze più gravi.
Fortunatamente non si registrano feriti. Sul posto sono intervenute anche due pattuglie della Polizia Stradale di Modena Nord e il personale della società Autostrade, che hanno gestito la viabilità e provveduto al rapido ripristino della circolazione, limitando i disagi al traffico.
A1: furgone divorato dalle fiamme, salvo il conducente
L'incidente con disagi alla circolazione nella corsia nord del tratto modenese poco prima delle ore 12. Veloce intervento dei Vigili del Fuoco di Vignola
Momenti di paura nella tarda mattinata di oggi lungo l’autostrada A1. Alle 11.36 i Vigili del Fuoco del distaccamento di Vignola sono intervenuti per un incendio che ha coinvolto un furgone in transito al chilometro 159+400, in corsia nord.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Maranello, dipendente Agenzia funebre promette soldi a medico ospedaliero in cambio dei nomi dei defunti
Pestati dal branco in centro: due 17enni all'ospedale, uno ha perso i denti anteriori
Tragedia a Modena, portalettere muore di infarto nel centro logistico. La Cgil: 'Mancava defibrillatore'
Camion si ribalta nel Bolognese, 58enne muore schiacciata nella sua auto
Coppia di anziani e cane travolti e rimasti incastrati sotto l'auto: gravi all'ospedale, caos in Largo GaribaldiArticoli Recenti
Modena, nasconde la droga dentro la borsa da rider: arrestato tunisino
Fugge da casa a Bergamo: 16enne ritrovata dopo due giorni a Modena
Contromano sulla Modena-Sassuolo: schianto frontale
Montecreto, auto esce di strada e si incendia: salvi i due occupanti