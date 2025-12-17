Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, l'opposizione 'amica': fortuna (e sfortuna) della giunta Mezzetti

Modena, l'opposizione 'amica': fortuna (e sfortuna) della giunta Mezzetti

L'opposizione 'soft' di Fdi rappresenta indubbiamente una fortuna e una potenziale sponda, ma nel lungo periodo potrebbe essere controproducente

2 minuti di lettura
Se a Modena da 80 anni nulla cambia rispetto al colore politico dell'amministrazione locale, è evidente che la responsabilità, al di là delle ruggini di meccanisimi fin troppo consolidati, non può non essere anche dell'opposizione. Al netto di alcune esperienze civiche, negli ultimi 20 anni l'onere di guidare l'alternanza è toccato a tutti e tre i principali partiti di centrodestra. Prima alla Forza Italia dilaniata dalla dicotomia Bertolini-Giovanardi, poi alla Lega di Bargi e Golinelli e oggi a Fdi di Michele Barcaiuolo.

Attualmente in Consiglio comunale Fdi esprime sei consiglieri sui 10 complessivi della minoranza e tutti gli altri 4 sono monogruppi. Eppure, a fronte di questo strapotere numerico, l'opposizione alla giunta Mezzetti è quantomeno evanescente. Basti pensare che il civismo del nuovo comitato 'Modena merita di più' di Mattia Meschieri ha mobilitato le piazze in maniera ben più evidente rispetto a quanto fatto dai meloniani, a memoria non si ricordano eventi pubblici targati Fdi, escludendo le autoreferenziali adunanze all'Rmh hotel. Del resto anche la sponda regionale, Pulitanò con la moglie di Barcaiuolo Annalisa Arletti siede anche nei banchi della Regione, e nazionale (con lo stesso coordinatore Barcaiuolo) non hanno permesso di slegare l'attività del partito dalle mere dinamiche consigliari.
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Un lavoro che spesso si riduce a botta e risposta col Pd di Diego Lenzini, dai temi etici alle dinamiche tecniche degli emandamenti al Bilancio, e che - a parte alcune azioni meritorie di Elisa Rossini e con Daniela Dondi colpevolmente isolata dal gruppo - non ha mai infastidito la giunta Mezzetti.

Ma per il sindaco Mezzetti questo approccio 'soft' di Fdi, per usare un eufemismo, è un bene o un male?

Per il sindaco venuto da Bologna la minoranza 'amica' rappresenta indubbiamente una fortuna e una potenziale sponda, ma nel lungo periodo potrebbe essere controproducente.

Con l'opposizione incapace non solo di costruire una alternanza, ma anche di pensarla, la responsabilità del cambiamento è tutta sulle spalle di Mezzetti stesso che - infatti - è inviso al Pd di Sistema che fa riferimento all'ex sindaco Muzzarelli e ai consiglieri Poggi e Lenzini e che in giunta ha come unica alleata la ondivaga Francesca Maletti.

In questo lavoro difficile e coraggioso Mezzetti si ritrova dunque concentrato solo nella battaglia interna alla maggioranza e l'assenza di un dialogo e di uno sprone vero con l'opposizione potrebbe finire per far implodere il dibattito su se stesso e aumentare la sensazione di paralisi.
Un limite per il sindaco, ma - soprattutto - una sfortuna per una città sempre più soffocata, non solo dai fumi costanti dell'inceneritore.

Giuseppe Leonelli

Foto dell'autore

Direttore responsabile della Pressa.it.
Nato a Pavullo nel 1980, ha collaborato alla Gazzetta di Modena e lavorato al Resto del Carlino nelle redazioni di Modena e Rimini. E' stato vicedirettore...   

Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Visite prescritte solo a chi ha bisogno: primi effetti sulle liste di attesa

Visite prescritte solo a chi ha bisogno: primi effetti sulle liste di attesa

Sanità, anche Montecreto e Fanano votano sì, il progetto montagna Ausl approvato all'unanimità

Sanità, anche Montecreto e Fanano votano sì, il progetto montagna Ausl approvato all'unanimità

Pd Modena, Vaccari toglie ogni dubbio: lo scontro sul segretario provinciale è una lite per le candidature

Pd Modena, Vaccari toglie ogni dubbio: lo scontro sul segretario provinciale è una lite per le candidature

Modena, nasconde la droga dentro la borsa da rider: arrestato tunisino

Modena, nasconde la droga dentro la borsa da rider: arrestato tunisino

Fugge da casa a Bergamo: 16enne ritrovata dopo due giorni a Modena

Fugge da casa a Bergamo: 16enne ritrovata dopo due giorni a Modena

Modena, consegnati a Vip Modena i doni raccolti con l’iniziativa 'Dona un Sorriso'

Modena, consegnati a Vip Modena i doni raccolti con l’iniziativa 'Dona un Sorriso'

Articoli più Letti Modena, nella sua furia anti-Mezzetti il Pd della città ha perso la bussola

Modena, nella sua furia anti-Mezzetti il Pd della città ha perso la bussola

Alta velocità: il treno, Modena, lo ha perso 25 anni fa

Alta velocità: il treno, Modena, lo ha perso 25 anni fa

Modena, soldi ai medici che prescrivono meno: il presidente dell'Ordine è il volto del sindacato che ha firmato l'accordo

Modena, soldi ai medici che prescrivono meno: il presidente dell'Ordine è il volto del sindacato che ha firmato l'accordo

Il Superzampone? Festa 'riservata' al Pd: altri consiglieri regionali non invitati dal Comune di Castelnuovo

Il Superzampone? Festa 'riservata' al Pd: altri consiglieri regionali non invitati dal Comune di Castelnuovo

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli Recenti Scandalo Amo, il 12% dell'ammanco non è attribuibile alla dipendente: il comunicato da Istituto Luce di Bosi

Scandalo Amo, il 12% dell'ammanco non è attribuibile alla dipendente: il comunicato da Istituto Luce di Bosi

Urbanistica, così l'asse Lenzini-Poggi schiera il Pd contro la giunta a prescindere

Urbanistica, così l'asse Lenzini-Poggi schiera il Pd contro la giunta a prescindere

Sicurezza Carpi, Forza Italia per distinguersi da Fdi sta col Pd e chiede al Governo (di cui fa parte) più agenti

Sicurezza Carpi, Forza Italia per distinguersi da Fdi sta col Pd e chiede al Governo (di cui fa parte) più agenti

Se il capo del governo italiano e il suo vice saltano come saltimbanchi al grido di 'chi non salta comunista è'

Se il capo del governo italiano e il suo vice saltano come saltimbanchi al grido di 'chi non salta comunista è'