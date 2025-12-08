Il Superzampone? Festa 'riservata' al Pd: altri consiglieri regionali non invitati dal Comune di Castelnuovo
Paldino: 'In queste ore molte persone mi hanno chiesto perché non fossi presente. Per correttezza verso i cittadini è giusto chiarirlo: non ero stato invitato'
08 dicembre 2025 alle 13:52
Si è appena conclusa la festa a Castelnuovo per il Superzampone. Una festa popolare, una tradizione locale che si rinnova. Ma - come spesso accade nel territorio modenese amministrato da 80 anni dalla stessa compagine politica - anche un evento di massa si tramuta in una iniziativa di parte. A Castelnuovo ieri erano presenti - oltre ai sindaci - l'europarlamentare Pd Stefano Bonaccini (che si è anche esibito in un lungo discorso), l’onorevole Pd Stefano Vaccari, i consiglieri regionali Pd Luca Sabattini e Ludovica Carla Ferrari e quello di Avs (alleato vicinissimo al Pd) Paolo Trande. E gli eletti delle altre forze politiche? Non invitati dal Comune di Castelnuovo, guarda caso guidato da un sindaco Pd, in procinto di essere eletto segretario provinciale Dem, Massimo Paradisi. Lo rende noto il consigliere regionale Vincenzo Paldino. 'Bellissima iniziativa, che ogni anno rafforza l’identità di un territorio e valorizza una tradizione che appartiene alla nostra comunità - afferma Paldino -. Proprio perché credo molto nel valore delle istituzioni e nel rispetto della rappresentanza, ritengo che momenti come questo debbano essere vissuti come occasioni per unire, per coinvolgere e per riconoscere il ruolo di chi, ogni giorno, lavora per il bene della collettività.
In queste ore molte persone mi hanno chiesto perché non fossi presente. Per correttezza verso i cittadini è giusto chiarirlo: non ero stato invitato. È una scelta totalmente legittima da parte degli organizzatori, ma credo che la trasparenza sia fondamentale, soprattutto quando si parla di eventi radicati nella vita pubblica del territorio. Non voglio che qualcuno interpreti la mia assenza come disinteresse: chi mi conosce sa quanto tenga a queste tradizioni e al lavoro delle nostre comunità'. g.leo.
Giuseppe Leonelli
Direttore responsabile
Direttore responsabile della Pressa.it.
La Pressa
