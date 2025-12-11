'Caro Pd, per voi è propaganda russa ogni posizione diversa dal racconto distorto a senso unico'

Abbiamo letto le dichiarazioni sulla stampa locale del Partito Democratico di Sassuolo
, in merito alla proiezione del documentario Biolab, prevista per sabato 13 e di cui avevamo dato notizia con una nota stampa. I toni sono particolarmente aggressivi ma le argomentazioni ci paiono scontate e largamente superate dai fatti'. A parlare è il Coordinamento modenese contro la guerra. 'Il Pd ci accusa di evitare 'un libero confronto' e di condurre un'operazione politica 'a senso unico', il che é davvero singolare, in una Nazione dove almeno 95% dei media martellano da quasi 4 anni con la tesi a senso unico dell'aggressore e dell'aggredito, con pochissime eccezioni di relatori che presentano tesi diverse, per non parlare di giornalisti a cui é stato dato il benservito, come Marc Innaro, corrispondente Rai a Mosca che aveva avuto l'ardire di parlare della realtà a lui ben conosciuta. Il contraddittorio non é quasi mai esistito, anzi, la censura promossa proprio da esponenti del Pd ha causato la cancellazione di tanti eventi, l'ultimo dei quali si doveva tenere proprio in questi giorni a Torino, su iniziativa del professor D'Orsi. Non é censura questa? Avere tolto la concessione a realtà importanti come Il Centro Sociale bolognese Villa Paradiso, reo di aver tentato di dare spazio a voci divergenti sul conflitto in Ucraina é esercizio della democrazia?
E ricordare questi fatti é 'narrazione tossica che mina la fiducia nelle istituzioni'? Parlare di 'clima maccartista' é forse essere lontani dalla realtà dei fatti o semplicemente descrivere quello che vediamo e che le parole del Partito Democratico non fanno altro che confermare?'
'Ricordiamo anche che, durante le tante iniziative organizzate dal Pd nelle piazze modenesi, per esempio insieme alla Comunità ucraina, non si é mai dato spazio ad opinioni diverse o al contraddittorio e quando a Modena abbiamo invitato le istituzioni ad ascoltare la testimonianza di Olga Ignatieva, sopravvissuta alla strage di Odessa del 2014, il nostro appello é caduto nel vuoto. Evidentemente nulla doveva intaccare la narrazione imperante, é il caso di dirlo, dei buoni e dei cattivi - continua il Coordinamento -. Ci permettiamo di ricordare al Partito Democratico che alcuni attivisti del nostro Coordinamento sono stati inseriti in siti ucraini come Myrotvorets o in think thank come il Centre for Defence Reforms, vere e proprie liste di proscrizione nelle quali il regime ucraino opera schedature di quelli che considera essere 'nemici, Myrovotvorets mette una X sulle persone assassinate, abbiamo sempre cercato di minimizzare questi fatti ma ricordiamo al Pd che non siamo certo noi ad avere avvelenato i pozzi e la parola 'Resistenza' in questo contesto non ci pare fuori luogo.
II Pd punta il dito sul nostro linguaggio che sarebbe 'ideologico, il che é semplicemente falso: la 'resa ucraina' é una eventualità sempre più probabile, risultato delle vicende del campo di battaglia ed é apertamente evocata anche da molti think thank occidentali, molto più frequentemente rispetto al linguaggio utilizzato dagli stessi russi. Viceversa, i quattro anni in cui si é raccontato che la Russia fosse alla fine delle proprie risorse o che stesse utilizzando i chip delle lavatrici per fabbricare armi era forse un linguaggio sobrio e rispettoso della realtà dei fatti?'
'Il partito unico atlantista che citiamo nel comunicato non é una nostra invenzione ma é la rappresentazione della realtà che vede da 4 anni i due principali partiti italiani (Pd e Fdi), uniti nel sostegno pieno ed incondizionato a Kiev di cui fino a ieri si scommetteva sulla vittoria, contro ogni logica e contro l'evidenza dell'evolversi del conflitto.
Parlare di sconfitta strategica dell'Europa non é reato di lesa maestà ma una libera espressione di un' opinione che, lo ripetiamo, non viene certo espressa dal governo russo ma evocata da tanti osservatori ed analisti, molti dei quali sono tutt'altro che filorussi. Il Pd parla di Pace, nel momento in cui conferma il suo appoggio al Riarmo Europeo che prepara lo scontro a tutto campo con la Russia, la nostra opinione é che i toni bellicisti usati regolarmente dai dirigenti Ue non avvicino la Pace ma preparino il terreno per la piena militarizzazione dell'Europa. Il Pd ci accusa di non tenere conto della sofferenza della popolazione ucraina, ci permettiamo di ricordare che erano ucraini anche i cittadini di Donestk e Lugansk che sono stati colpiti per 8 anni dall'artiglieria del governo di Kiev, dopo il golpe di Maidan e che non esistono cittadini di serie A e di serie B. Auspichiamo che si arrivi al più presto ad una pace reale e duratura ma questo non sarà possibile senza il riconoscimento delle ragioni delle due parti e della situazione sul campo di battaglia, trattasi di opinione che può certamente essere discussa ma non demonizzata. Ribadiamo che le vittime civili sono tutte uguali e che ogni civile ucciso rappresenta una sconfitta per l'umanità intera. Il docufilm Biolab, tra l'altro, parla proprio della sofferenza del popolo ucraino, in situazioni dove questi laboratori si sono sviluppati senza riguardi ai rischi che correva la popolazione - chiude il Coordinamento -. In conclusione, respingiamo il pesante attacco formulato dal Pd di Sassuolo ma ribadiamo nella maniera più chiara e trasparente che siamo disposti sempre al confronto con le opinioni altrui e che il contraddittorio non ci spaventa, essendo il sale della democrazia. Respingiamo però le premesse a senso unico che esprime il Pd e che portano a quelli che riteniamo essere pessime forzature, come il documento approvato dal Consiglio Regionale dell'Emilia Romagna che bolla come propaganda russa ogni posizione diversa da quella che da 4 anni gli italiani sentono esprimere, quasi sempre senza contradditorio, dai grandi mezzi di comunicazione'.