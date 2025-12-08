'Modena, così il Pd strumentalizza il problema casa per attaccare Mezzetti'
Mvp: 'Al sindaco chiediamo di chiarire come voglia aggredire la bolla speculativa che impedisce a tante famiglie di accedere al bene casa'
Il Superzampone? Festa 'riservata' al Pd: altri consiglieri regionali non invitati dal Comune di Castelnuovo
Imbrattata la targa dedicata ai bambini di Gaza: fu intitolazione coraggiosa e i vandali si sono smascherati
Modena dice addio alla fermata dell’unico Frecciarossa in rientro da Roma
'Caro Mezzetti, ci dica: quanto è costato ai modenesi acquistare i nuovi cassonetti? Pronti a confronto pubblico'
Comparto Vaciglio senza pace, ora arrivano lettere di disdetta dei contratti d'affitto
Modena, il presidente della Corte dei Conti che ha stroncato l'accordo Aimag-Hera incontra i sindaci
Paldino lancia la petizione: 'Trasporti, il diritto di tornare a casa al Sud non deve essere un lusso'
'Anziani, modello Cra sempre più irrealistico'
Capodanno a Modena con circo aereo, al Comune costa 144mila euro
Modena, Fdi pensa già alle Politiche: continua il lavorìo della Arletti per strappare il seggio a Daniela Dondi