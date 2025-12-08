Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

'Modena, così il Pd strumentalizza il problema casa per attaccare Mezzetti'

Mvp: 'Al sindaco chiediamo di chiarire come voglia aggredire la bolla speculativa che impedisce a tante famiglie di accedere al bene casa'

'L’imprevedibile capovolgimento di fronte dell’altra sera in Consiglio Comunale in cui il Pd ha stravolto la proposta della Giunta, è una bomba urbanistica che investe importanti aree cittadine, alla Sacca, nella zona dello Zodiaco, per non parlare del buco nero dell’Alcatraz di viale Corassori. Abbiamo assistito, infatti, ad una sorta di agguato politico, ordito dal gruppo Pd che, indossato l’eskimo, ha attaccato Mezzetti “da sinistra”. Eppure gli autori sono gli stessi consiglieri che, per anni, hanno permesso spericolati interventi edilizi che facevano strame dell’interesse pubblico. Uno per tutti la cementificazione dell’intera area pubblica Amcm, che doveva essere il Parco della Creatività aperto a tutti ed è diventato un osceno “Non-Luogo” con supermercato, uffici e tre torri residenziali. Per non parlare del voto favorevole ai palazzoni dello Studentato della Sacca, più simile ad un carcere che ad un Campus'. Così, in una nota Modena Volta Pagina.

'Stavolta, per attaccare la Giunta, il gruppo Pd ha pensato di aumentare al 50% la quota di Edilizia Residenziale Sociale prevista dalla Giunta al 30%. Sia chiaro, è bene si costruiscano più alloggi a prezzo calmierato, ma strumentalizzare un tema così importante è uno spettacolo avvilente.
Inutile dire che la miope destra locale non ha capito la situazione e si è solo preoccupata di tutelare gli imprenditori dall’aumento della quota di ERS al 50%. In realtà quell’aumento non metterà in ginocchio le imprese. Chi lo suppone ignora che i costruttori modenesi, per decenni, hanno fatto profitti realizzando interi villaggi dove la quota di edilizia sociale non era il 50% ma il 70%. Buona parte del sud della città è cresciuta in questo modo - continua Mvp -. L’Edilizia Sociale, infatti, non comprende solo alloggi in affitto ed appartamenti per i più disagiati ma anche abitazioni per la piccola e media borghesia che oggi stenta a sostenere i prezzi speculativi generati dalla mancanza di offerta di alloggi. Le banali scaramucce di questi giorni toccano in realtà il grave tema della mancanza di alloggi. Occorre aggredire seriamente la bolla speculativa che porta i prezzi alle stelle. L’attuale proposta di trasformare uffici vuoti in abitazioni è positiva ma temiamo non basterà a dare un’abitazione a prezzi contenuti ai tanti che ne hanno necessità. È su questo problema, ignorato per anni ed accentuato da una legge regionale confusa, che si gioca il futuro e la coesione della città'.

