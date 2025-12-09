Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Barcaiuolo (Fdi): 'Pd diviso e in confusione. A Modena scoppia la guerra tra correnti'

A intervenire dopo la lettura data da La Pressa dello stato di confusione del Pd, è il senatore Michele Barcaiuolo, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia

'Come dimostra in modo lampante il dibattito sul maxi-emendamento proposto da Pd e Avs sull’urbanistica e ancora in atto in questi giorni, Modena è ormai ostaggio di un centrosinistra senza visione e diviso in correnti, dove ognuno gioca per screditare l’altro, anche a costo di sabotare l’azione amministrativa. La giunta Mezzetti si è vista riscrivere in aula, punto per punto, una delibera frutto di mesi di lavoro, con l’umiliazione di vedersi sfiduciata pubblicamente dai suoi stessi alleati. Se il principale partito della maggioranza arriva a sconfessare la propria giunta, vuol dire che la coalizione è implosa e che a prevalere non è più l’interesse della città, ma la lotta interna per bande e il calcolo politico personale'. A intervenire dopo la lettura data da La Pressa dello stato di confusione del Pd, è il senatore Michele Barcaiuolo, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia.

'Questa sinistra ormai non governa più: galleggia tra personalismi e colpi bassi, in un clima da resa dei conti permanente. È paradossale che proprio chi ha approvato in passato progetti contestatissimi oggi faccia la morale, mentre si moltiplicano le accuse incrociate tra chi cerca visibilità e chi vuole regolare vecchi conti. In tutto questo, la città di Modena resta bloccata, ostaggio di un Pd schizofrenico che un giorno vara e il giorno dopo cancella, a seconda della corrente interna che prende il sopravvento. Fratelli d’Italia continuerà a incalzare questa maggioranza divisa, incapace e autoreferenziale: ai cittadini modenesi va restituito un governo serio, stabile e coerente', conclude Barcaiuolo.

La Pressa   

Donati 1.100 libri alle Pediatrie di Modena

Modena, via Fossa Monda nord: strada chiusa in modo arbitrario e senza informare i cittadini

Modena, furto di trattori agricoli: arrestata una banda di albanesi

Aggressione in centro, migliorano le condizioni dei due giovani feriti

'Modena, così il Pd strumentalizza il problema casa per attaccare Mezzetti'

Aggressione a Modena, Platis: 'Perquisizioni, controlli e rimpatri: basta zone franche in città'

'Caro Mezzetti, ci dica: quanto è costato ai modenesi acquistare i nuovi cassonetti? Pronti a confronto pubblico'

La prof Modena sull'emendamento Pd: 'Povero centrodestra, così hai fatto un favore a Mezzetti'

Comparto Vaciglio senza pace, ora arrivano lettere di disdetta dei contratti d'affitto

'Anziani, modello Cra sempre più irrealistico'

Capodanno a Modena con circo aereo, al Comune costa 144mila euro

Modena, Fdi pensa già alle Politiche: continua il lavorìo della Arletti per strappare il seggio a Daniela Dondi

