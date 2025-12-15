Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Tper, il doppio ruolo della Gualtieri: incarichi per 122mila euro

Eppure la previsione statutaria Tper implica due persone diverse: uno designato dal Comune come presidente, uno indicato dalla Regione come Ad

'Vorremmo sapere se sia stato predisposto uno studio di impatto sulla governance attuale di Seta spa e sugli attuali assetti di Tper spa, con particolare riferimento ai rischi di eccessiva concentrazione decisionale e ai potenziali conflitti di interesse'. Così il consigliere di Fdi Annalisa Arletti è intervenuta di recente sul tema della governance Seta.
Ma a chi si riferisce esattamente la Arletti? E' evidente che l'oggetto delle osservazione della esponente meloniana è Giuseppina Gualtieri che oggi riveste contemporaneamente (esattamente dal 4 luglio 2025, con atto della giunta Regione Emilia Romagna) i ruoli di presidente e amministratore delegato di Tper.
Da notare a riguardo che in base all'articolo 17 dello Statuto di Tper, foto sotto, la Regione nomina due consiglieri (tra i quali l’Ad) e il Comune di Bologna nomina un consigliere con la carica di presidente del Cda. Dunque la previsione statutaria implica due persone diverse: uno designato dal Comune come presidente, uno indicato dalla Regione come Ad.
Non solo, la Gualtieri - come si legge sul sito Tper e come è confermato sul suo curriculum - è anche componente della Giunta esecutiva e del Consiglio direttivo di Asstra (la potente associazione nazionale tpl) ed è membro del Cda di Seta.

Quanto incassa per questi ruoli la 68enne nata a Moglia nel mantovano, ma da tempo figura-forte del trasporto emiliano?
In base ai dati di bilancio della società Act socia Tper (nella sezione trasparenza di Tper i dati sugli emolumenti del cda non sono presenti) la Gualtieri incassa 10.189 dal cda Seta e 112mila euro da Tper per il suo doppio ruolo di ad e presidente.
Giuseppe Leonelli
Direttore responsabile della Pressa.it.
Nato a Pavullo nel 1980, ha collaborato alla Gazzetta di Modena e lavorato al Resto del Carlino nelle redazioni di Modena e Rimini. E' stato vicedirettore...   

