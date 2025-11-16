Se il capo del governo italiano e il suo vice saltano come saltimbanchi al grido di 'chi non salta comunista è'
Tajani che saltella col suo completo grigio e la Meloni che ride sguaiata: maschere da carnevale divenute ormai un tutt'uno con le facce che coprono
Siamo al comizio a sostegno della candidatura di Cirielli alle elezioni regionali in Campania, a Fuorigrotta di Napoli. Sul palco la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, al suo fianco i vicepresidenti Antonio Tajani e Matteo Salvini e il sempiterno da zero virgola Maurizio Lupi.
Dal pubblico qualcuno intona le note dell'immancabile 'chi non salta comunista è...' e il Capo del Governo italiano, insieme al suo vice Tajani si mettono a saltellare come novelli giullari. Un teatrino da guitti, surreale, che nemmeno la Curva sud si ridurrebbe a fare e al quale, come non bastasse, fa seguito l'impostato Inno italiano con tanto di mano destra sul petto e lacrima che scende al 'siam pronti alla morte'.
Due insulti in una scena sola.
Evocare la compostezza, almeno formale, dei vecchi leader politici è superfluo, inutile anche, per chi è legittimamente di destra, ricordare il profilo e il senso delle istituzioni di Almirante, ma anche il paragone con il più irriverente Silvio Berlusconi appare ingeneroso.
Ora siamo alla farsa. Il forzista Tajani nel suo vestito grigio da impiegato che prova a saltellare con la grazia di un Filini qualsiasi, la premier che ride sguaiata e salta, indicando il proprio vice con il dito, dimenticando ogni compostezza e ogni decenza. Dimenticando che il Capo del Governo ha il dovere di rappresentare le sensibilità di tutti e che la campagna elettorale per quanto aggressiva non può degenerare nello sberleffo, soprattutto se a farlo è colei che ha il dovere di guidare l'Esecutivo.
E chi dice che anche la Schlein era imbarazzante sul carro del gay pride, chi ricorda che Conte è erede di quei grillini che dal balcone gridavano di aver abolito la povertà, chi sottolinea che Calenda mostra i propri tatuaggi di orgoglio ucraino come un novello maranza...
Giuseppe Leonelli
