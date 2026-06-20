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Meloni e Trump ora sono ai dispetti. 'Vuole tornare amica per far risalire i suoi numeri'. 'Pensa alla tua popolarità'

Meloni e Trump ora sono ai dispetti. 'Vuole tornare amica per far risalire i suoi numeri'. 'Pensa alla tua popolarità'

I rapporti tra il presidente degli Stati Uniti e la premier italiana sono ormai collassati e oggi si arriva ai dispetti reciproci

2 minuti di lettura

I rapporti tra il presidente degli Stati Uniti e la premier italiana sono ormai collassati e oggi si arriva ai dispetti reciproci.

'La premier italiana Giorgia Meloni mi ha chiesto ripetutamente di fare una foto con lei durante il vertice del G7 in Francia. La sua popolarità in Italia è scarsa, forse perché ha rifiutato l’offerta degli Stati Uniti d’America, un Paese che ama e protegge veramente l’Italia, quando si è trattato di impedire all’Iran di ottenere o sviluppare un’arma nucleare (ma lo ha fatto anche la NATO, del resto!). Non ci ha nemmeno permesso di usare le piste di atterraggio italiane, un enorme inconveniente logistico, e questo nonostante gli Stati Uniti contribuiscano con centinaia di miliardi di dollari all’anno alla protezione dell’Italia e di altri cosiddetti alleati della NATO'. Lo scrive sul social Truth il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. 'Ora, dopo la sconfitta militare dell’Iran da parte degli Stati Uniti, vuole tornare ad essere amica per “aumentare i suoi consensi”. No grazie!!!' - conclude Trump.

Un nuovo attacco al quale replica la Meloni in modo ancor più duro. 'Presidente Trump, questi attacchi costanti sono insensati'. Scrive su instagram Giorgia Meloni.  La mia popolarità dipende dalla mia capacità di difendere l’interesse nazionale italiano, ed è esattamente quello che ho sempre fatto. Questo è anche quello che ho fatto riguardo alle basi militari americane in Italia. Il loro utilizzo è regolato da accordi che abbiamo sempre rispettato e che non possono essere violati finché sarò Primo Ministro. L’Italia rimane una nazione sovrana. In ogni caso, la mia popolarità non ti riguarda. Ti suggerisco di concentrarti sulla tua'.

Foto Palazzo Chigi

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