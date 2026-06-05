Odio contro Meloni e Israele, scritte firmate sfregiano il Bonvi Parken

Gruppi anarchici e antifa firmano parole e frasi di odio contro Giorgia Meloni e Israele. Scritte in vernice rossa e nera lasciate presumibilmente nella notte ad imbrattare i gradoni dell'anfiteatro del Bonvi Parken a Modena che proprio nei giorni scorsi erano stati sottoposti ad una ripulitura da parte degli operatori del servizio lavori pubblici del Comune anche in vista delle iniziative estive che il parco ospita e ospiterà-



Il sindaco Massimo Mezzetti ha condanna subito l'accaduto, con particolare riferimento a quando scritto nei confronti della presidente del Consiglio Meloni: 'Ho già detto e lo ripeto, vedo troppo odio e violenza verbale in giro, non bisogna mai sottovalutare questo clima. Modena è altro e su questo dobbiamo continuare a insistere con tenacia, isolando chi compie questi gesti che non rappresentano la comunità'.

Come già avvenuto il Comune interverrà per ripristinare l'anfiteatro del Bonvi Parken che sarà anche uno dei luoghi dell'Estate Modenese 2026, all'interno della rassegna Connessioni Urbane.





