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Attentato a Berlino, ucciso dalla polizia il 21enne sospettato

Attentato a Berlino, ucciso dalla polizia il 21enne sospettato

L'uomo è corso verso le forze di polizia con un'arma da taglio, provocando così l'uso delle armi da fuoco

1 minuto di lettura

Abdul Ballout, 21 anni, il presunto autore dell’attentato di ieri sera al Pride a Berlino è morto.

Verso le 18 è stato localizzato in un complesso di orti urbani a Spandau: l'uomo è corso verso le forze di polizia con un'arma da taglio, provocando così l'uso delle armi da fuoco da parte della nostra Sek di Berlino. 'Nonostante le misure di rianimazione avviate immediatamente dai vigili del fuoco di Berlino, è deceduto sul luogo dell'operazione', aggiunge la polizia di Berlino-


'Che atto abominevole a Berlino. Centinaia di migliaia di persone provenienti da tutto il mondo hanno celebrato pacificamente la Giornata di Christopher Street. Volevano che ci trattassimo a vicenda con rispetto e tolleranza - ha detto il cancelliere tedesco Friedrich Merz -. Questo è un attacco alla nostra società. Siamo aperti e amanti della libertà, e preserveremo e difenderemo questi valori. Il mio pensiero va alle vittime e alle loro famiglie. Auguro una pronta guarigione ai feriti e ringrazio tutti i servizi di emergenza'.

Foto Italpress

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