Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Venezuela, terremoto a Caracas: dichiarato lo stato di emergenza

Venezuela, terremoto a Caracas: dichiarato lo stato di emergenza

Le scosse sono state due e molto forti: la prima di magnitudo 7,2 e la seconda di magnitudo 7,5. Almeno 32 i morti

2 minuti di lettura

Due forti scosse di terremoto di magnitudo 7.2 e 7.5, come registrate dal servizio geologico statunitense (Usgs), hanno scosso nella notte il Venezuela. Enrambe sono avvenute in posizione e profondità diverse, a ovest di Caracas. Secondo un primo bilancio reso noto dalla presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez, sarebbero 32 i morti e oltre 700 i feriti ricoverati in ospedali pubblici e cliniche private, anche se le cifre finali saranno più alte perché le vittime dello stato di La Guaira, da lei descritto come “una vera tragedia” e dichiarato zona disastrata non sono ancora state conteggiate.

“Lo stato più colpito da questo fenomeno sismico senza precedenti è La Guaira. Ci sono decine di edifici crollati e siamo impegnati in arduissime operazioni di soccorso per salvare quante più vite possibile, secondo le possibilità di Dio”, ha dichiarato Rodríguez durante la prima riunione dello Stato Maggiore di Emergenza.

Le scene di distruzione nella capitale sono terribili: numerosi edifici sono crollati e la situazione viene descritta come “apocalittica”. Sono completamente crollati almeno trenta edifici, ci sono numerosi incendi, provocati da fughe di gas. L’aeroporto internazionale di Maiquetìa, che si trova vicino a Caracas, è stato chiuso a causa dei “gravi danni”.

Squadre di soccorso provenienti da almeno cinque paesi inizieranno ad arrivare in Venezuela nelle prossime ore per supportare le operazioni di ricerca e soccorso.

Spazio ADV dedicata a Radio Birikina
Secondo riferito dall’ambasciatore italiano in Venezuela Giovanni Umberto De Vito, in collegamento con RaiNews24, “al momento non risultano vittime italiane”. Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha espresso solidarietà alla presidente Rodríguez, sottolineando che “l’unità di Crisi della Farnesina e il personale dell’ambasciata d’Italia e del consolato generale a Caracas sono pienamente operativi per verificare le condizioni di sicurezza dei connazionali e prestare ogni necessaria assistenza”. “Siamo pronti a prestare supporto e chiederemo alla UE di attivare il meccanismo di protezione civile per coordinare e finanziare interventi di emergenza”.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti sono “pronti, disponibili e in grado di aiutare” il Venezuela. “I due forti terremoti che hanno appena colpito il grande popolo del Venezuela sono di enorme portata e hanno causato un numero devastante di vittime”, ha scritto Trump su Truth. “Gli Stati Uniti sono pronti, disponibili e in grado di aiutare! Ho dato disposizioni a tutte le agenzie del nostro governo affinchè si preparino a intervenire rapidamente. Saremo al fianco dei nostri nuovi e grandi amici.

Le prime notizie non sono buone”.

Secondo alcuni esperti il terremoto avvenuto in Venezuela è il più forte registrato nella zona settentrionale del Paese negli ultimi 126 anni.

Foto Italpress

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Spazio ADV dedicata a Acof onoranze funebri
Articoli più Letti La guerra in Iran ha gettato l'umanità nell'epoca del caos: l'abbraccio mortale di Trump alla Meloni

La guerra in Iran ha gettato l'umanità nell'epoca del caos: l'abbraccio mortale di Trump alla Meloni

Trump fuori controllo: ‘Stanotte un’intera civiltà probabilmente morirà’

Trump fuori controllo: ‘Stanotte un’intera civiltà probabilmente morirà’

Stati Uniti e Israele hanno attaccato preventivamente Teheran. Trump: 'Grande operazione in Iran'

Stati Uniti e Israele hanno attaccato preventivamente Teheran. Trump: 'Grande operazione in Iran'

Guerra in Iran, Khamenei è morto. I media di Teheran confermano

Guerra in Iran, Khamenei è morto. I media di Teheran confermano

Spazio ADV dedicata a Radio Birikina
Articoli Recenti Meloni e Trump ora sono ai dispetti. 'Vuole tornare amica per far risalire i suoi numeri'. 'Pensa alla tua popolarità'

Meloni e Trump ora sono ai dispetti. 'Vuole tornare amica per far risalire i suoi numeri'. 'Pensa alla tua popolarità'

Attentato contro Trump, presidente Usa è salvo: arrestato un 31enne californiano

Attentato contro Trump, presidente Usa è salvo: arrestato un 31enne californiano

L'annuncio di Trump: 'Fra Israele e Libano cessate il fuoco di 10 giorni'

L'annuncio di Trump: 'Fra Israele e Libano cessate il fuoco di 10 giorni'

Trump sempre più fuori controllo, attacca anche il Papa: 'E’ stato eletto grazie a me. Non voglio un debole come lui'

Trump sempre più fuori controllo, attacca anche il Papa: 'E’ stato eletto grazie a me. Non voglio un debole come lui'