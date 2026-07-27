Tre donne colpite con fendenti alla schiena e all'addome ma fortunatamente pare nessuna di loro sia in pericolo di vita. La terza donna è stata raggiunta dalle lame dei due coltelli da cucina in mano all'attentatore soltanto in modo leggero. 'Le tre vittime hanno 19, 24 e 36 anni', ha detto il ministro dell'Interno, Laurent Nuñez, parlando alla stampa al termine del Consiglio dei ministri. Verso le 11.30, nel quartiere a nord-ovest di Parigi un uomo ha attaccato le donne 'prima di essere in breve tempo fermato' ha aggiunto il ministro precisando che l'aggressore 'è stato fermato da un poliziotto fuori servizio', che ha ringraziato per il 'coraggio mostrato'. Le 'tre vittime identificate sono state assistite dai soccorsi e trasportate in ospedale', precisano le fonti.
Il sospettato fermato sul posto sarebbe un uomo di 31 anni, con turbe psichiche, secondo i primi elementi citati dal Parisien. Davanti alla polizia, l'accoltellatore si è limitato a dichiarare le generalità, aggiungendo 'frasi senza nesso'. Nuñez ha tuttavia invitato a 'mantenere la prudenza sui moventi di quest'azione estremamente violenta'. Dalle prime informazioni l'uomo, al momento del fermo, avrebbe affermato: 'Me lo ha ordinato Allah'.
Foto Italpress
Follia a Parigi: armato di coltelli da cucina ferisce tre donne, una incinta
Il sospettato fermato sul posto sarebbe un uomo di 31 anni, con turbe psichiche. Avrebbe detto: 'Me lo ha ordinato Allah'
Tre donne colpite con fendenti alla schiena e all'addome ma fortunatamente pare nessuna di loro sia in pericolo di vita. La terza donna è stata raggiunta dalle lame dei due coltelli da cucina in mano all'attentatore soltanto in modo leggero. 'Le tre vittime hanno 19, 24 e 36 anni', ha detto il ministro dell'Interno, Laurent Nuñez, parlando alla stampa al termine del Consiglio dei ministri. Verso le 11.30, nel quartiere a nord-ovest di Parigi un uomo ha attaccato le donne 'prima di essere in breve tempo fermato' ha aggiunto il ministro precisando che l'aggressore 'è stato fermato da un poliziotto fuori servizio', che ha ringraziato per il 'coraggio mostrato'. Le 'tre vittime identificate sono state assistite dai soccorsi e trasportate in ospedale', precisano le fonti.
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