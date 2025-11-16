Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, soldi ai medici che prescrivono meno: per l'Ausl la medicina funziona coi bonus da agenti di commercio

E così il direttore generale Ausl Mattia Altini importa la cultura medica privatistica estrema degli States nella provincia più rossa d'Italia

2 minuti di lettura
Premi in denaro ai medici che prescrivono meno esami specialistici: si fa la mediana provinciale e chi resta nei limiti guadagna 2.000 euro extra. L’Ausl di Modena ha deciso che la medicina funziona meglio con bonus da agenti di commercio, più che professionisti sanitari.
Ma il direttore generale Mattia Altini (nella foto), promotore della delibera, minimizza e la riveste con parole rassicuranti: non si tratta di tagliare ma di prescrivere meglio. Un racconto elegante che però non regge: perché si fa fatica a tenere insieme matematica finanziaria e salute dei pazienti.
 

Per capire il punto basta un esempio banale - peraltro tracciato dalla stessa Ausl nel proprio comunicato. Due medici, stesso numero di assistiti: uno prescrive 30 visite urologiche e l'altro 70. La delibera suggerisce che qualcuno faccia il furbo. Ma magari il medico delle 30 lavora in un quartiere altolocato dove il controllo urologico è nel pacchetto salute privato degli assistiti; mentre quello delle 70 segue una comunità subprovinciale dove imperano abuso di alcol, cibi di bassa qualità e lavori pesanti. Secondo recenti statistiche, un italiano su 6 ha problemi urologici: a Modena fanno 250 per medico: vi pare più ragionevole prescrivere 30 esami, 70 o 250?
Poi c'è la prevenzione.
La delibera non considera che un esame negativo non è un esame inutile: è il cuore della medicina preventiva. Trovare poco è la speranza, la normalità nei check up. Per non arrivare tardi, per non rientrare nel girone delle tardive chemio. Eppure il sistema vuole premiare chi chiede meno, non chi controlla prima e meglio.
 

E la deontologia: quella che ovviamente vieta di legare incentivi economici e scelte mediche.
Ma perché questa rivoluzione? La formazione di Altini alla Harvard Business School non può essere un dettaglio trascurabile. Ha studiato con nomi come Bohmer e Blumenthal, maestri della gestione della sanità statunitense. Con una tesi su un ospedale “no profit” americano: chiedendosi se quel modello fosse trasferibile in Italia. È la radice della sua linea: modelli manageriali stretti, riduzione della variabilità, misurabilità, soglie, incentivi. Più dashboard e meno cartelle cliniche. Che si sposa con il “no profit” delle coop dei medici a gettone. Mentre la Regione, nel dubbio, offre polizze sanitarie quasi full optional ai propri dipendenti (qui).
 

La cultura medica privatistica estrema degli States nella provincia più rossa d'Italia: quella del Pd che tutti i giorni accusa il governo di tagliare per portare la sanità pubblica verso il privato.
Una posizione poco sostenibile, che infatti ha ricevuto molte critiche e quasi zero elogi. A parte qualche uscita pilatesca dei maggiorenti regionali e quella del segretario locale di Forza Italia, che sempre più spesso pare parlare più a titolo personale che politico. Negli anni scorsi Modena ha avuto una fuga di dati sanitari. Guardando la geometria rigida di questa delibera viene da sorridere - amaramente - all’idea che gli hacker abbiano analizzato i dati con più umanità di chi oggi pretende di governare la complessità clinica con una mediana corretta del venticinque per cento.
 

Magath
Foto dell'autore

Dietro allo pseudonimo Magath un noto personaggio modenese che racconterà una Modena senza filtri.   

Soldi ai medici che prescrivono meno esami: i Verdi stroncano l'idea dell'Ausl di Modena

Franco Cardini a Modena per la lectio magistralis su Guelfi e Ghibellini con Terra e identità

Street tutor e movida, dal Comune di Modena nuovo affidamento diretto da 50mila euro per tre mesi

Soldi ai medici che prescrivono meno visite: per l'assessore regionale Fabi è una bella idea

Formigine, tentata rapina Farmacia Madonna della neve: l'appello di Federfarma

Sicurezza stradale, Modena maglia nera in Regione per numero di pedoni deceduti

Articoli più Letti Incentivi economici ai medici di base per prescrivere meno esami: così si spalanca la porta al privato

Il profeta del 'Sì sì vax' dichiara di essere finanziato da aziende che producono vaccini: ma dirlo ora è tardi

Segreteria Pd Modena, l'ora delle candidature: contro Paradisi Muzzarelli pensa a Lenzini o addirittura a se stesso

Rifiuti, Mezzetti ha osato criticare Hera e ora paga lo scotto. Stessa cosa per Righi su Aimag

Articoli Recenti Gratteri spaccia una intervista-bufala di Falcone come vera: figuraccia planetaria del magistar

Un parco per i 20mila bimbi palestinesi uccisi a Gaza: da Mezzetti scelta coraggiosa e divisiva

Sanità Area Nord Modena, la politica si divide ma i sindaci uniscono: il fallimento dei partiti

Segni di vita nella componente ex Margherita all'interno del Pd della Schlein

