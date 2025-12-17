Modena, ex Fonderie: altri sei mesi di ritardo nei lavori del secondo lotto

Non ha pace il cantiere delle ex Fonderie di Modena.

I lavori del lotto 2A, aggiudicati a maggio 2023 con procedura negoziata senza bando alla ditta Iti Impresa generale spa per un valore complessivo di 6 milioni 249 mila euro e che dovevano chiudersi all’inizio del 2024, sono stati prorogati di altri sei mesi.

Parliamo di un intervento che riguarda un’area di 1.375 metri quadri dell’edificio industriale, corrispondente a due campate accoppiate, occupando le 11 finestrature di facciata. Già a fine 2024 venne varato un aumento dei tempi contrattuali di 259 giorni, con conseguente nuova data di ultimazione lavori al 19 dicembre 25, ma a novembre di quest'anno l'azienda ha inviato richiesta di ulteriore proroga del tempo utile per l'ultimazione dei lavori di 193 giorni 'a causa di ritardi e difficoltà nella ricerca e nell'impiego di imprese subappaltatrici e di ritardi nell'approvvigionamento dei materiali e semilavorati dovuti all'emanazione del Pnrr'. Una richiesta che con una recente determina del Comune di Modena è stata accolta e ora il termine contrattuale è stato fissato al 30 giugno 2026.