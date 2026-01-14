Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Tentato furto a un anziano in un centro commerciale di Modena, arrestati due rumeni

Nei loro confronti il Questore di Modena ha emesso foglio di via obbligatorio dal comune di Modena  

La Polizia di Stato di Modena ha denunciato due rumeni di 30 e 24 anni per tentato furto aggravato in concorso.

Nella mattinata di ieri, intorno alle 12, la Squadra Volante è intervenuta presso un noto centro commerciale dove la vigilanza privata aveva notato all’interno della galleria due uomini dall’atteggiamento sospetto seguire un anziano signore con il carrello della spesa fino all’esterno della struttura.

Gli agenti portatisi direttamente nel parcheggio hanno fermato e identificato i due uomini, i quali invano, alla vista della Polizia, avevano tentato la fuga.

I due indagati, come confermato dalle immagini della videosorveglianza, avevano seguito il 72enne fino al parcheggio esterno, dove gli si erano avvicinati tentando di estrarre quanto contenuto in una tasca del giubbotto dell’anziano signore, intento a riporre il carrello.

Oltre alla denuncia, nei loro confronti è scattato il foglio di via obbligatorio dal Comune di Modena per la durata di due anni. Da accertamenti a cura della Divisione Anticrimine, è emerso infatti che i due, già noti alle forze dell’ordine, non hanno alcun valido motivo per permanere in territorio modenese.

Da Amo alla Fondazione, andata e ritorno

Scandalo Fondazione: dalla Procura sequestro superiore al milione di euro, ma cifra da quantificare

Zone rosse a Modena, la prefettura proroga per tre mesi

Caos rifiuti a Modena, anche il Pd attacca: 'Serve piano strutturale contro gli abbandoni'

Locali notturni, basta ipocrisie: ai minori vengono venduti alcolici abitualmente

Caro Mezzetti, se sa che ci sono 8mila locali affitti in nero, cosa ha fatto per risolvere?

Vignola, rapine e violenza reiterata su un ragazzo: arrestato minorenne

Aggredito con coltello in pieno centro: ferito sacerdote

Omicidio a Castelnuovo, il padre 89enne ha ucciso la figlia a martellate

Castelfranco, 25enne salvata dallo stupro da due amiche: arrestato giovane indiano

Modena, furto in un negozio: arrestati 4 tunisini

Modena, resta incastrato sotto il camion per i rifiuti: grave operaio

