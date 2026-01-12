Modena, resta incastrato sotto il camion per i rifiuti: grave operaio

Nella notte appena trascorsa, intorno alle 2 i vigili del fuoco sono intervenuti in strada Morane per il soccorso di un operatore ecologico coinvolto in un grave incidente durante il turno di lavoro.

L’uomo, per cause ancora in corso di accertamento, è rimasto incastrato sotto il camion adibito alla raccolta dei rifiuti.

I vigili del fuoco hanno sollevato le parti meccaniche del mezzo ed estratto il lavoratore che è stato immediatamente affidato al personale sanitario del 118, presente sul luogo con ambulanza.

Presenti sul luogo dell'incidente i carabinieri per i rilievi.



