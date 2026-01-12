Modena, resta incastrato sotto il camion per i rifiuti: grave operaio
Intorno alle 2 i vigili del fuoco sono intervenuti in strada Morane
L’uomo, per cause ancora in corso di accertamento, è rimasto incastrato sotto il camion adibito alla raccolta dei rifiuti.
I vigili del fuoco hanno sollevato le parti meccaniche del mezzo ed estratto il lavoratore che è stato immediatamente affidato al personale sanitario del 118, presente sul luogo con ambulanza.
Presenti sul luogo dell'incidente i carabinieri per i rilievi.
