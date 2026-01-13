Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Castelfranco, 25enne salvata dallo stupro da due amiche: arrestato giovane indiano

L’aggressione era stata interrotta grazie all’intervento di alcune amiche della vittima, una delle quali aveva colpito più volte l’uomo

Ieri i carabinieri di Castelfranco Emilia hanno dato esecuzione all’ordinanza degli arresti domiciliari, nei confronti di un giovane di 25 anni, di origine indiana per violenza sessuale e lesioni personali.

La vicenda risale alla notte del 27 dicembre 2025 in cui l’indagato aveva dapprima palpeggiato volontariamente il seno di una ragazza di 25 anni all’interno di un locale del centro di Castelfranco Emilia, per poi aggredirla bloccandola e causandole lesioni personali, giudicate guaribili in dieci giorni.

Come riportò La Pressa, l’aggressione era stata interrotta grazie all’intervento di alcune amiche della vittima, una delle quali aveva colpito più volte l’uomo che, a quel punto, era costretto a dileguarsi per le vie adiacenti.

Le dichiarazioni rese dalla persona offesa e dalle persone informate sui fatti - spiegano i carabinieri - trovavano riscontro nelle immagini dei sistemi di videosorveglianza del locale e delle attività presenti nella zona.

