Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Carpi, aggredisce il titolare di un negozio in centro: tunisino fermato col taser

Carpi, aggredisce il titolare di un negozio in centro: tunisino fermato col taser

Gli agenti, refertati presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Ramazzini di Carpi, sono stati dimessi con prognosi di 7 giorni

1 minuto di lettura

La polizia di Carpi ha arrestato un tunisino di 29 anni, regolare sul territorio nazionale, per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e percosse.

Nella serata di ieri, intorno alle 20, la polizia è intervenuta in centro storico, per la segnalazione di un’aggressione ai danni del titolare di un noto esercizio pubblico.

Gli agenti, una volta raccolte le prime informazioni da parte dei testimoni, nonché la descrizione del 29enne e di una sua fotografia scattata sul momento, hanno avviato immediatamente le ricerche.

Poco dopo, nei pressi di Piazza Martiri, gli operatori hanno individuato un uomo, corrispondente alle descrizioni fornite, che si stava allontanando rapidamente.

L'uomo per guadagnarsi la fuga, ha apposto una violenta resistenza, aggredendo fisicamente gli agenti, che al fine di contenere la sua aggressività, si sono visti costretti ad utilizzare il taser. Rilevante, durante le fasi dell’arresto, l’intervento di un cittadino, rimasto a sua volta ferito al volto. Sul posto sono poi giunte pattuglie dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia Locale, che hanno fornito supporto nelle fasi successive.

Gli agenti, refertati presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Ramazzini di Carpi, sono stati dimessi con prognosi di 7 giorni.

Oggi il Gip ha convalidato l’arresto e disposto nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Carpi, deciso l’abbattimento di 10 alberi in piazzale Ramazzini

Carpi, deciso l’abbattimento di 10 alberi in piazzale Ramazzini

Caldaia rotta al liceo Fanti di Carpi: problema risolto, domani tutti a scuola

Caldaia rotta al liceo Fanti di Carpi: problema risolto, domani tutti a scuola

Carpi, riscaldamento guasto al liceo Fanti: domani niente lezioni

Carpi, riscaldamento guasto al liceo Fanti: domani niente lezioni

Carpi, cacciatore 76enne aggredisce proprietario terriero che lo aveva sorpreso nella sua proprietà

Carpi, cacciatore 76enne aggredisce proprietario terriero che lo aveva sorpreso nella sua proprietà

Carpi, minaccia alla sicurezza pubblica, revocata la licenza a un negozio in Corso Cabassi

Carpi, minaccia alla sicurezza pubblica, revocata la licenza a un negozio in Corso Cabassi

'Carpi, vogliono installare ripetitore nel parco giochi: il Comune si fermi'

'Carpi, vogliono installare ripetitore nel parco giochi: il Comune si fermi'

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Maranello, 16enne aggredito con machete da gruppo di minori: botte e tagli al volto e alla mano

Maranello, 16enne aggredito con machete da gruppo di minori: botte e tagli al volto e alla mano

Vignola, rapine e violenza reiterata su un ragazzo: arrestato minorenne

Vignola, rapine e violenza reiterata su un ragazzo: arrestato minorenne

Aggredito con coltello in pieno centro: ferito sacerdote

Aggredito con coltello in pieno centro: ferito sacerdote

Omicidio a Bologna, capotreno 34enne ucciso a coltellate in stazione

Omicidio a Bologna, capotreno 34enne ucciso a coltellate in stazione

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Rapina a Modena, arrestato tunisino di 27 anni: fuga bloccata da un cittadino

Rapina a Modena, arrestato tunisino di 27 anni: fuga bloccata da un cittadino

Modena: precedenti per rapina, truffa, ricettazione: foglio di via obbligatorio per un 37enne e un 48enne

Modena: precedenti per rapina, truffa, ricettazione: foglio di via obbligatorio per un 37enne e un 48enne

Blitz dei Nas nel modenese: multe a raffica a bar, ristoranti e supermercati

Blitz dei Nas nel modenese: multe a raffica a bar, ristoranti e supermercati

Strage di Crans Montana, chiesa gremita a Bologna per l'addio a Giovanni Tamburi

Strage di Crans Montana, chiesa gremita a Bologna per l'addio a Giovanni Tamburi