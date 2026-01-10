Carpi, aggredisce il titolare di un negozio in centro: tunisino fermato col taser

La polizia di Carpi ha arrestato un tunisino di 29 anni, regolare sul territorio nazionale, per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e percosse.

Nella serata di ieri, intorno alle 20, la polizia è intervenuta in centro storico, per la segnalazione di un’aggressione ai danni del titolare di un noto esercizio pubblico.

Gli agenti, una volta raccolte le prime informazioni da parte dei testimoni, nonché la descrizione del 29enne e di una sua fotografia scattata sul momento, hanno avviato immediatamente le ricerche.

Poco dopo, nei pressi di Piazza Martiri, gli operatori hanno individuato un uomo, corrispondente alle descrizioni fornite, che si stava allontanando rapidamente.

L'uomo per guadagnarsi la fuga, ha apposto una violenta resistenza, aggredendo fisicamente gli agenti, che al fine di contenere la sua aggressività, si sono visti costretti ad utilizzare il taser. Rilevante, durante le fasi dell’arresto, l’intervento di un cittadino, rimasto a sua volta ferito al volto. Sul posto sono poi giunte pattuglie dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia Locale, che hanno fornito supporto nelle fasi successive.

Gli agenti, refertati presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Ramazzini di Carpi, sono stati dimessi con prognosi di 7 giorni.

Oggi il Gip ha convalidato l’arresto e disposto nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.