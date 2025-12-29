Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Castelfranco, 25enne aggredita da uno straniero: salvata da due amiche

Castelfranco, 25enne aggredita da uno straniero: salvata da due amiche

Aggressione a sfondo sessuale ieri sera intorno a mezzanotte nel parcheggio del cinema, le ragazze erano uscite da un locale

1 minuto di lettura

Aggressione a sfondo sessuale ieri sera a Castelfranco Emilia intorno a mezzanotte. Una ragazza di 25 anni, all’uscita dal locale Kappadue, è stata avvicinata da uno straniero che già la aveva importunata all’interno del locale. L’aggressione è avvenuta nel parcheggio del cinema, dove la giovane aveva parcheggiato l’auto. L’uomo, in compagna di un connazionale, l’ha spinta sul cofano della macchina cercando di abusare di lei. A salvare la giovane è stato il pronto intervento di due amiche che erano con lei. Una delle due ha preso letteralmente a calci l’aggressore convincendolo a desistere dalla violenza e facendolo fuggire. Ieri sera l’aggressione è stata denunciata ai carabinieri di Castelfranco. In mattinata anche il sindaco Gargano ha contattato la vittima e la sua famiglia per esprimere la propria solidarietà.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Castelfranco, salvano anziano in difficoltà: premiati tre cittadini

Castelfranco, salvano anziano in difficoltà: premiati tre cittadini

Castelfranco, inseguimento per le strade di campagna: finisce la corsa nel fossato

Castelfranco, inseguimento per le strade di campagna: finisce la corsa nel fossato

Natale a Castelfranco Emilia: 80 appuntamenti tra centro e frazioni

Natale a Castelfranco Emilia: 80 appuntamenti tra centro e frazioni

Castelfranco Emilia, evaso dalla Casa lavoro Elia De Grande: nel '98 sterminò la famiglia

Castelfranco Emilia, evaso dalla Casa lavoro Elia De Grande: nel '98 sterminò la famiglia

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Maranello, 16enne aggredito con machete da gruppo di minori: botte e tagli al volto e alla mano

Maranello, 16enne aggredito con machete da gruppo di minori: botte e tagli al volto e alla mano

Pestati dal branco in centro: due 17enni all'ospedale, uno ha perso i denti anteriori

Pestati dal branco in centro: due 17enni all'ospedale, uno ha perso i denti anteriori

Tragedia a Modena, portalettere muore di infarto nel centro logistico. La Cgil: 'Mancava defibrillatore'

Tragedia a Modena, portalettere muore di infarto nel centro logistico. La Cgil: 'Mancava defibrillatore'

Camion si ribalta nel Bolognese, 58enne muore schiacciata nella sua auto

Camion si ribalta nel Bolognese, 58enne muore schiacciata nella sua auto

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Schianto alla galleria di Strettara: muore motociclista di 43 anni

Schianto alla galleria di Strettara: muore motociclista di 43 anni

Fondi ad Hamas: 560mila euro nascosti in un garage a Sassuolo

Fondi ad Hamas: 560mila euro nascosti in un garage a Sassuolo

Terrorismo, finanziamenti dall’Italia ad Hamas: un arresto a Sassuolo

Terrorismo, finanziamenti dall’Italia ad Hamas: un arresto a Sassuolo

Finanziamenti pro-Hamas spacciati per pro-Pal: 9 arresti tra cui Hannoun

Finanziamenti pro-Hamas spacciati per pro-Pal: 9 arresti tra cui Hannoun