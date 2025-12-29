Castelfranco, 25enne aggredita da uno straniero: salvata da due amiche

Aggressione a sfondo sessuale ieri sera a Castelfranco Emilia intorno a mezzanotte. Una ragazza di 25 anni, all’uscita dal locale Kappadue, è stata avvicinata da uno straniero che già la aveva importunata all’interno del locale. L’aggressione è avvenuta nel parcheggio del cinema, dove la giovane aveva parcheggiato l’auto. L’uomo, in compagna di un connazionale, l’ha spinta sul cofano della macchina cercando di abusare di lei. A salvare la giovane è stato il pronto intervento di due amiche che erano con lei. Una delle due ha preso letteralmente a calci l’aggressore convincendolo a desistere dalla violenza e facendolo fuggire. Ieri sera l’aggressione è stata denunciata ai carabinieri di Castelfranco. In mattinata anche il sindaco Gargano ha contattato la vittima e la sua famiglia per esprimere la propria solidarietà.